Спека і магнітні бурі: синоптикиня дала прогноз на останні дні літа в Україні

Найближчі вихідні в Україні, 29-30 серпня, порадують теплою, сухою погодою і чистим небом із красивими білими купчастими хмарами.

Хоча водночас можливі й магнітні бурі. Таким прогнозом на кінець літа поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"Літечко помахає нам у свої завершальні суботу-неділю сонцем і теплом, що буває вкрай рідко", – написала вона.

За її словами, у суботу температура повітря підвищиться – на Чернігівщині та Сумщині впродовж дня передбачається +23… +26 градусів, а на решті території – до +25… +30. Тоді як у неділю до України прийде справжня спека – подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів.

У Києві вихідні будуть із сонцем. Наприклад, 29 серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а 30-го повернуться спекотні літні +30.

Карта погоди в Україні 29-30 серпня (Facebook Наталки Діденко)

"Парасолі не потрібні, лише панамки, темні окуляри, шорти й футболки… У суботу-неділю очікують на активізацію магнітного поля Землі, тобто магнітні бурі. Тому, збираючись кудись поїхати на вікенд, прихопіть із собою, хто потребує, щось від голови, артеріального тиску", – попередила Діденко.

Вона додала, що погода в кінці серпня буде чудовою для прогулянок, засмагання, купання, сидіння на траві, дружніх розмов і споглядання того, як літо 2020-го пакує валізи.

Прогноз синоптикині на останні вихідні літа 2020-го в Україні (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця коливатиметься від +15 до +32 градусів.