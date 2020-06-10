Завтра, 11 червня, в Україні буде домінувати спека до +35 градусів. Тільки на заході країни можуть пролити зливові дощі з грозами.

Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко в своєму телеграм-каналі. За її словами, погода в Україні поки сильно не зміниться.

Спека і грозові дощі: озвучений свіжий прогноз погоди

Синоптик зазначила появу лінії сходження повітряних потоків на заході країни (жовта лінія на карті).

Спека і грозові дощі: озвучений свіжий прогноз погоди Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

"Уздовж цієї лінії скупчуються купчасто-дощові хмари, випадають дощі і гримлять грози. Місцями дощі переходять в зливи і можуть виникати шквали. Ось така ситуація буде завтра над Заходом України", – зазначила метеоролог.

За її словами, ще одним острівцем нестійкої погоди є циклон Octavia над Чорним морем.

Циклон Octavia над Чорним морем Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

"Він підкине дощів трохи на Туреччину, трохи до нас, до Криму", – написала Діденко.

На решті території України – область підвищеного атмосферного тиску, суха ясна погода.

Спека 11-го червня в Україні буде домінувати, удень +29...+35 градусів, на Заході буде свіжіше, +24...+28 градусів. У нічні години очікується +17...+22 градуси, у західних областях +13...+18 градусів.

Вітер в Україні східний, невеликий або помірний.

У Києві в четвер +31...+33 градуси, без опадів.

Синоптик обіцяє послаблення спеки і повернення дощів вже в найближчі вихідні, 13-14 червня. При цьому на сході України збережеться висока температура.

"Тому поки уважно прислухайтеся до себе, придивляйтеся до прогнозу погоди і показникаів температури повітря – вибирайте правильне і здорове ставлення до спеки, не захоплюйтеся надмірно сонцем або кондиціонером", – радить Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.