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Спека і грози: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

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Погода в Україні в перший робочий день тижня, 27 серпня, буде малохмарною і теплою. Тільки в деяких західних областях можливий дощ з грозами.

Так, у вівторок температура повітря протягом дня складе +26... +32 градуси, повідомляє "Укргідрометцентр".

Найспекотніше буде на Закарпатті та в Одеській області: +30... +32, а прохолодніше всього - в Сумській області, де температура підніметься до +25... +27 градусів.

Вітер обіцяє бути переважно північно-східним зі швидкістю 3-8 метрів в секунду.

У Києві вдень очікується 26-28 тепла, без опадів.

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Українців потішить сонячна погода: прогноз на 27 серпня від ObozTV

Спека і грози: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила про зміну температури в Україні.

26 серпня антициклон Corina приніс суху і сонячну погоду в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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