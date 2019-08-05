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Спека і грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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У вівторок, 6 серпня, в Україні очікується переважно суха спекотна погода, лише на заході країни можливі опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "6 серпня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", – йдеться у повідомленні.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 22-27°.

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Погода 8 серпня

Погода 8 серпня

Скріншот

Відзначимо, раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україну з вівторка, 6 серпня, прийде потепління. Температура повітря швидко прогріється до +27 градусів.

Погода в Україні 6 серпня

Погода в Україні 6 серпня

WMW.BY

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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