Спека і грози: синоптик уточнила прогноз по Україні

У вівторок, 18 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря складе +29 +34 градуси, на заході +25 +29 градусів.

Локальні дощі з грозами можливі на південному заході країни, а також уздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини.

Спекотна погода 24 канал

За словами Діденко, короткочасні дощі можуть переходити в сильні зливи і грози.

У Києві 18 червня - спека, близько 30 градусів. Імовірність дощу невелика. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, передбачається 25 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла, коли почне спадати спека в Україні.

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