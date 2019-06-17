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Спека і грози: синоптик уточнила прогноз по Україні

2.7тЧитати матеріал російською

У вівторок, 18 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря складе +29 +34 градуси, на заході +25 +29 градусів.

Локальні дощі з грозами можливі на південному заході країни, а також уздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини.

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

За словами Діденко, короткочасні дощі можуть переходити в сильні зливи і грози.

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У Києві 18 червня - спека, близько 30 градусів. Імовірність дощу невелика. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, передбачається 25 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла, коли почне спадати спека в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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