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Спека і грози: синоптик дала прогноз на вихідні по Україні

3.4тЧитати матеріал російською

На території України у вихідні дні, 15-16 червня, прогнозується суха і спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, температура повітря становитиме +30... +35 градусів. У Карпатах +25... +29 градусів.

Локальні дощі з грозами пройдуть 15 червня на півночі й у Вінницькій області.

Також грозові дощі очікуються у неділю на заході, на решті території — сухо, сонячно.

Спека і грози: синоптик дала прогноз на вихідні по Україні
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Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

У Києві у вихідні прогнозується спекотна погода, +30... +33 градуси. Грозовий дощ можливий у суботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні й липні прогнозується аномальна спека, повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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