Спека і дощі з грозами: з'явився прогноз погоди в Україні на суботу

У деяких регіонах України в суботу очікуються дощі з грозами. Фото Рixabay.

В Україні на суботу, 8 серпня, спрогнозували спекотну погоду, місцями підуть дощі з грозами.

Найспекотніше буде на півдні країни, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Загалом по Україні опадів не очікується, лише вдень у прикарпатських областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер обіцяють північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14+19, вдень від 25 до 30 градусів. У південних регіонах вночі прогнозують від 18 до 23 тепла, вдень +30+35.

У Києві в суботу опадів не буде, вдень 27-29 тепла, вночі 16-18.

Прогноз погоди на 8 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували в найближчі вихідні, 8-9 серпня, в Україні спекотну літню погоду майже без опадів.