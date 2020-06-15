Спека і дощі з градом: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 16 червня, очікується спекотна, але водночас дощова погода.

Грозові дощі з градом охоплять більшу частину території країни. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, періодичні грози цього дня гримітимуть майже повсюди, окрім Сумщини, Харківщини та Луганщини. Вітер буде зі сходу, помірний, але з поривами.

"Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду", – попередила синоптикиня.

Вона зазначила, що температура повітря по країні суттєво не зміниться. У вівторок удень очікується +25… +30, у східних областях до +28… +33 градусів.

А ось у Києві 16 червня буде із нестійкою погодою, часом можливий дощ із грозою. Вночі стовпчики термометрів у столиці показуватимуть +18… +20, удень піднімуться до +26… +28 градусів.

Карта погоди в Україні 16 червня Facebook Наталії Діденко

Діденко зазначає, що у другій половині цього тижня температура повітря в Україні спробує знову повернути сильнішу спеку, підвищиться на 2-4 градуси.

"Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжішим. Тому заздалегідь укладайте справи робочі й ледачі згідно погоди та прогнозу погоди", – додала вона.

Скриншот Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну 14 червня накрили потужні бурі. Сильні дощі та пориви вітру знеструмили 348 населених пунктів у 9 областях, відбулося падіння 32 дерев, підтопленими виявилися 49 будинків. А на Буковині негода розмила дороги в декількох селах.