Спека і дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 вересня

В Україні 2 вересня очікують до +36 градусів. Рixabay

В Україні 2 вересня на більшій території країни буде мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Середня температура вдень у більшості регіонів становитиме +31...+35 градусів.

Прохолодніше буде на заході країни. В Ужгородській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях можливі дощі.

Температура повітря вночі там складе +13...+16 градусів, а вдень не підніметься вище за +23...+27 градусів.

В інших регіонах буде значно тепліше – вночі +14...+20 градусів, вдень – до +31...+35. Вітер східний, 5-10 м/с.

Найбільша спека очікується в Миколаївській області – там повітря прогріється вдень до +36 градусів.

У Києві 2 вересня буде спекотно і сухо. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Вітер східний, 5-10 м/с.

Карта погоди в Україні на 2 вересня. Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.

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