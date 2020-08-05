Спека і без опадів: з'явився прогноз погоди в Україні на четвер

У четвер, 6 серпня, погода в Україні буде спекотною, місцями до 35 градусів, і без опадів.

Вище всього температура повітря підніметься на півдні і сході, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

У четвер, очікується північно-східний вітер 5-10 м/с.

Вдень по країні прогнозують +28+33 градуси, в південних, східних і Дніпропетровській областях – до 35 градусів. У Карпатах від 19 до 24 градусів. Вночі по Україні +13+18.

У столиці вдень до 30-32 тепла, вночі від 16 до 18 градусів.

Опадів на території країни 6 серпня не очікується.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з іншим прогнозом, у другій половині четверга у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях можливі дощі з грозами.