Спека до 38 градусів і грози: з'явився прогноз погоди в Україні на 4 липня

У суботу, 4 липня, погода в Україні буде кардинально відрізнятися в різних її частинах. Так, захід, північ і частину центральних дощів заллють дощі, а на сході й півдні буде сухо і справжня літня спека.

Температура повітря в цих регіонах підніметься до +38 градусів, тоді як в тих областях, де вируватимуть грози, очікується відносна прохолода. Такий прогноз оприлюднили на сайті Укргідрометцентру.

На заході дощова погода збережеться і вдень, і вночі. Крім того, все погіршать пориви вітру до 5-10 м/с. Повітря вдень прогріється до +24...+27, а вночі – до +14...+17.

Північ та частина центральної України очікує аналогічна погода. Грози в них будуть цілодобово, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +26...+29 вдень і +16...+18 вночі.

Погода в Україні на 4 липня Сайт Укргідрометцентру

Що стосується сходу і півдня, то там навпаки буде справжня спека і не прогнозується опадів. Денна температура в цих частинах України досягне +34...+38 градусів, а нічна – +21...+23.

У Києві перший вихідний тижня обіцяє бути дощовим і помірно теплим: +26...+28 вдень і +18...+20 вночі.

Погода в Києві на суботу Сайт Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL: