Спека до +37 і грозові зливи: синоптики дали прогноз на вихідні

Погода на вихідні в Україні буде дуже різною.

Погода на вихідних, 4 та 5 липня, буде місцями відзначатися спекою, місцями дощами з грозами.

Як повідомив Український Гідрометеорологічний центр, в суботу, 4 липня, продовжать лити сильні дощі з грозами на Західній Україні. Вдень температура повітря складе від +22 до +28, вночі – від +13 до +18 градусів.

Дощі так само очікують в Київській, Чернігівській, Сумській і Черкаській областях. У центральній частині України температура буде коливатися від +29 до +34 градусів.

Схід країни опиниться у владі спеки. Повітря вдень прогріється до +36, вночі до +22. На Півдні буде сонячно – від +31 до + 36 вдень і від +20 до +24 вночі.

Прогноз погоди на 4 липня (Український Гідрометцентр)

У неділю, 5 липня, спека охопить майже всю територію України, крім західних областей.

Дощі з грозами там не припиняться, температура складе від +24 до +29 градусів.

На Сході, Півдні, Півночі та Центрі стовпчик термометра підніметься вдень до +37, вночі до +22.

Погода на 5 липня (Український Гідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури перериватимуться хвилями холоду.