Спека до 35 та дощі: Укргідрометцентр дав прогноз на четвер

У деяких областях України в четвер, 20 серпня, підуть короткочасні дощі. Водночас спека поки не відступить.

Як повідомляється на сайті Укргідрометцентру, найспекотніше буде на півдні країни.

Короткочасні дощі з грозами прогнозують у західних областях, на решті території, крім Житомирської області, без опадів.

Вітер очікується північно-західний 7-12 м/с.

Загалом по країні температура повітря вночі опуститься до 13-18 тепла, вдень від 27 до 32 градусів, на півдні до +35.

Прохолодніше буде на заході – вночі +11+16, вдень +22+27.

У Києві сухо, вночі від 16 до 18 тепла, вдень +30+32.

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека в столиці трохи спаде 21-22 серпня, проте потім знову температура повітря підвищиться.