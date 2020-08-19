Спека до 35 та дощі: Укргідрометцентр дав прогноз на четвер
У деяких областях України в четвер, 20 серпня, підуть короткочасні дощі. Водночас спека поки не відступить.
Як повідомляється на сайті Укргідрометцентру, найспекотніше буде на півдні країни.
Короткочасні дощі з грозами прогнозують у західних областях, на решті території, крім Житомирської області, без опадів.
Вітер очікується північно-західний 7-12 м/с.
Загалом по країні температура повітря вночі опуститься до 13-18 тепла, вдень від 27 до 32 градусів, на півдні до +35.
Прохолодніше буде на заході – вночі +11+16, вдень +22+27.
У Києві сухо, вночі від 16 до 18 тепла, вдень +30+32.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спека в столиці трохи спаде 21-22 серпня, проте потім знову температура повітря підвищиться.