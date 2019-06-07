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Спека до +34: синоптик дала прогноз на вихідні по Україні

1.1тЧитати матеріал російською

У вихідні, 8-9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у західних, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями в Одеській, Миколаївській і Харківській областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

"Під час грози можливе посилення дощу в зливи, шквали і град", — уточнила вона.

За прогнозом синоптика, на решті території — більшість сходу, на півдні та місцями центр — суха повітряна маса.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

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Спека до +34: синоптик дала прогноз на вихідні по Україні

Температура повітря буде високою — спека. У денні години стовпчики термометрів сягнуть +26... +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32... +34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до +22... +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів із грозами. Спека досягне +28... +30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які будуть супроводжуватися спекотною погодою.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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