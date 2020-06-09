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9 червня • оновлено в 04:26
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Спека до +33: синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

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Погода в Україні на початку робочого тижня 9-10 червня буде по-справжньому спекотною. За прогнозом синоптиків, температура повітря в регіонах буде вище +30 градусів.

При цьому в західних регіонах очікуються грозові дощі, повідомляє пресслужба Укргідрометцнетра.

Так, у вівторок, 9 червня, у всіх регіонах буде спекотно та сонячно. Середня температура повітря вдень буде +30+32 градусів, вночі +16+18. Лише на заході через рясні опади температура знизиться до +24+26 градусів, вночі +12+14.

Погода в Україні на 9 червня

Погода в Україні на 9 червня

Укргідрометцентр

У середу, 10 червня, стовпчики термометра доберуться до позначки +31+33 градусів, вночі +17+19. При цьому в західних областях знову продовжать йти дощі. У регіоні буде трохи прохолодніше: +23+25 градусів, вночі +14+16.

Погода в Україні на 10 червня

Погода в Україні на 10 червня

Укргідрометцентр

У Києві 9-10 червня прогнозується сонячна і спекотна погода. Вдень стовпчики термометра покажуть +30+32 градусів, вночі +16+18. Опадів в столиці не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився прогноз погоди на літо в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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