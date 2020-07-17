Спека до +32 і грози: синоптикиня дала прогноз погоди а вихідні в Україні

В Україні в суботу й неділю, 18-19 липня, очікується погіршення погоди. Зокрема, усю її західну частину охоплять сильні дощі з грозами.

Подекуди вони можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалами. Таким прогнозом на вихідні поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"Я не знаю, як боротися з градом і як убезпечити городину і майно від цього, але все ж попередити – мій обов’язок", – підкреслила вона.

За даними синоптикині, опади днями також можуть поширитися до Житомирської, Вінницької та Київської областей. Хоча в цих регіонах вони будуть періодичними й локальними.

Водночас на решті території цими вихідними переважатиме суха погода. В суботу, 18 липня, є ймовірність місцевих дощів із грозою вздовж смуги Харківщина-Полтавщина до Кропивницького.

Карта погоди в Україні 18-19 липня (Facebook Наталка Діденко)

Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний. А температура повітря обіцяє бути комфортною: вдень у межах +25… +29 градусів, на півдні до +29… +32, у західних областях дощі освіжатимуть повітря на 2-4 градуси.

У Києві субота й неділя теж очікуються сонячними, з температурою повітря до +28 градусів.

"Невеликі за масштабом дощики наважаться походити по столиці в окремих районах у другу половину дня. Літні вихідні хай будуть із хорошими людьми і найкращими українськими краєвидами", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020-го в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.