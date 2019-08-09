Спека до +32 і дощі: синоптики уточнили прогноз по Україні

В Україні в п'ятницю, 9 серпня, буде спекотно, але в деякі регіони знову прийдуть опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, вдень і на півночі країни місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території – без істотних опадів.

Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-29°, на півдні та в Закарпатті 26-32°.

Спека в Україні Ілюстрація

У Києві вночі – без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України у серпні вже не буде так спекотно, як у попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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