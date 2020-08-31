Спека до +32 і дощі: синоптики озвучили прогнози на вересень в Україні

Погода в Україні у вересні буде літньою до середини місяця – температура повітря коливатиметься від +15 до +32 градусів. Водночас уже в перші дні вересня очікуються дощі.

Так, на сайті Gismeteo сказано, що дощі будуть практично по всій території країни. У Києві температуру повітря прогнозують від +18 до +26 вдень, вночі +13..+18.

У західних регіонах України також дощитиме – очікується, що опади не припиняться весь місяць. Максимальну температуру повітря в регіоні обіцяють 17 вересня – до +29 градусів. В інші дні від +15 до +26 вдень, вночі +11..+17.

Погода в Києві у вересні 2020 (Gismeteo.ua)

Погода у Львові у вересні 2020 (Gismeteo.ua)

В Одесі дощі прогнозують протягом першої половини місяця. Температура повітря +24..+29 вдень, вночі від +18 до +23 градусів. У Харкові температура повітря підвищуватиметься до +30 градусів тільки на початку місяця, далі – похолодання до +21..+24 градусів. Вночі температура повітря буде опускатися до +7..+21 градуса.

Погода в Харкові у вересні 2020 (Gismeteo.ua)

Погода в Одесі у вересні 2020 (Gismeteo.ua)

Як OBOZREVATEL розповів синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, літньою погода буде тільки в першій половині вересня.

Він пояснив, що температура повітря вдень може досягати 25-30 градусів вище нуля, але протягом цього теплого періоду можуть бути нетривалі похолодання на 3-4 дні. "Але це ще не справжня осінь, це перехідний період", – підкреслив він.

Разом з тим, за словами синоптика, в останній день серпня й на початку вересня на більшій частині території повітря буде прогріватися до +30..+ 35 градусів, а на півдні і сході країни – до +37 градусів.

Істотне похолодання, за його словами, не очікується, щонайменше до 10 вересня.

Синоптик Олег Христевич повідомив OBOZREVATEL, що українцям потрібно розраховувати не тільки на теплу погоду в вересні, але й на "бабине літо" в жовтні. "Після гарного похолодання, зазвичай у жовтні воно триває від 10 до 14 днів. "Бабине літо" буває щороку. Наприклад, позаторік у жовтні взагалі не було жодної краплі дощу", – нагадав він.

За його словами, у вересні температура все ще залишатиметься високою, але вже буде спостерігатися її коливання. Так, різниця нічної й денної температури може становити до 15 градусів. "Днем може бути 20-25 градусів, а вночі – всього 5 градусів", – пояснив синоптик.

Розрахунки народного синоптика Леоніда Горбаня, якими він поділився з OBOZREVATEL, відрізняються від того, що було озвучено раніше. "Теплого вересня цього року не передбачається", – заявив він. Так, за словами синоптика, в Одеській області по-літньому теплими будуть тільки 4 дні вересня – з 1 по 4 число. У цей період повітря буде прогріватися до +24..+27 градусів, а потім настане похолодання. Також, за його словами, в цьому місяці очікуються дощі.

"З 5 вересня буде різке зниження температури – до +17..+19 градусів. Потім з 9 по 13 вересня – невелике підвищення, до +20..+21 градуса, а потім температура знову опускається до рівня +18..+19 градусів і практично до кінця місяця на цій позначці вона і тримається", – повідомив народний синоптик.

У центральних регіонах країни з 3 вересня "почнуться дощі і практично не припинятимуться по 25 вересня". 10-13 вересня денна температура сягатиме +19..+21 градуси, 14 вересня температура знизиться до +17..+18 градусів і пробуде на такій позначці 4 дні. А в кінці місяця, починаючи з 23 числа, буде всього +8..+11 градусів", – спрогнозував народний синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.