Спека до +24: синоптик розповів про погоду на квітень в Україні

В Україні в квітні очікується тепла погода до +24 градусів без істотних опадів.

Про це в Facebook написав начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

"За прогнозом, в цілому квітень очікується теплим і з недобором опадів. Протягом місяця тепло буде наростати поступово. Заморозки в квітні явище звичайне. При цьому в окремі дні максимальна температура повітря може досягати позначки в 20-24 градусів тепла", – повідомив синоптик .

Погода в Україні

За його прогнозом, опади очікуються більше в першій половині місяця.

Також Постригань попередив, що через тривалий сухий період погоди існує великий ризик поширення лісових пожеж. Тому ні в якому разі не можна спалювати на природі суху траву та сміття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віра Балабух зазначила, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

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