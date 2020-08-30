Спека +35 і насувається фронт із дощами: синоптикиня дала прогноз на останній день літа в Україні

В Україні в понеділок, 31 серпня, на більшості території очікується сонячна й спекотна погода, і лише на заході буде трохи прохолодніше.

Однак опадів цього дня не передбачається. Таким прогнозом на останній день літа-2020 поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"Дякуємо і вчергове дивуємося, яке ж літо розумне й хороше – завтра скрізь в Україні сонце й дуже, дуже тепло, спекотно, +30…. +35 градусів", – написала вона.

Водночас у західних областях, за її словами, стовпчики термометрів подекуди показуватимуть лише до +29, оскільки туди насувається атмосферний фронт. Уже з початку осені, 1 вересня, він принесе в цей регіон не тільки похолодання, а й дощі з грозами.

До України насувається атмосферний фронт, який з 1 вересня принесе дощі в західні області (Facebook Наталка Діденко)

"Літо в цей час, підперши загорілу щоку рукою, дивитиметься мрійливо на жовті поля й синє небо у вікно поїзда. Тому ще раз – завтра в Україні скрізь спекотна суха погода, 1 вересня дощі очікуються лише в західних областях, у більшості – без опадів", – наголосила Діденко.

У Києві 31 серпня також буде сухо та спекотно, до +32 градусів. І навіть у перший день осені в столиці передбачається чудова погода – дощу не буде, а спека послабне до +27… +28 градусів.

Прогноз синоптикині на кінець літа в Україні (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі запевнили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.