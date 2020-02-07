Спати з відкритими дверима небезпечно: названа причина

Відкриті двері вночі в кімнату, де ви спите, може бути загрозою для вашої безпеки.

Фахівці Інституту досліджень безпеки (FSRI) в США порадили все ж закривати двері на ніч, повідомляє medikforum.

Експерти пояснюють: у разі пожежі зачинені двері можуть мати велике значення для порятунку життя. Вона обмежує доступ в спальню, затримуючи поширення полум'я і токсичного диму. Також це дозволяє в небезпечній ситуації зберігати в кімнаті достатній вміст кисню, заважає температурі підніматися занадто сильно.

Вчені розповіли, у чому небезпека зачинених дверей в кімнату вночі

За даними інституту безпеки, в останні роки в середньому у людей залишається всього три хвилини, щоб захиститися від наслідків пожежі в будинку – це значно менше, ніж 10 років тому.

Вчені пов'язують цю особливість з більш широким використанням пластмас в будівництві будинків, меблів, декоративних елементах інтер'єру. Легкозаймисті матеріали забезпечують більш швидке поширення вогню, що в небезпечних обставинах різко збільшує ймовірність загибелі.

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