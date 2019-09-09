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9 вересня • оновлено в 12:56
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"Спасибі, синку, що живий!" Мати Сенцова приїхала з Криму до Києва. Відео

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Мати звільненого з Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила приїхала з анексованого Криму до Києва, щоб побачитися з сином.

Про це повідомляє ATR. Разом із Людмилою Сенцовою до Києва також приїхав син звільненого режисера Владислав (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

На запитання журналістів, що вона скаже сину, коли побачить його, жінка відповіла: "Скажу: спасибі, синку, що все витримав, що я тебе бачу, і ти все-таки у мене живий. Все, мені більше нічого не треба".

Людмила Сенцова

Людмила Сенцова

ATR

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Син Олега Сенцова Владислав розповів про те, як вперше за 5 років побачив батька на українській землі.

"Я тата одразу впізнав і все, вчора по телевізору, з моєю сестрою Аліною Сенцовою. Він тиснув руку Зеленському – президенту України", – зазначив він.

Нагадаємо, що сім'я українського політв'язня, режисера Сенцова вирушила до Києва одразу ж після обміну полоненими між Росією і Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 рку Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

  • У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

  • Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

  • 29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

  • 7 вересня з російського полону повернулося 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
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70rus xxx
70rus xxx
Вообще то,спасибо надо работникам УФСИН сказать.Надя до сих пор с ностальгией российские СИЗО вспоминает.
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