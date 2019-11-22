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22 листопада • оновлено в 13:59
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"Спасибі, Росіє!" У "ДНР" поскаржилися на побори окупантів

1.8т
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На Донбасі "влада" псевдореспубліки виставила рахунки за харчування дітей у садочках. Жителі висловили обурення через нові порядки окупантів.

Скріншотом жалісливого посту із місцевих проросійських пабліків поділився у своєму Twiter журналіст і блогер Денис Казанський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, одна з мам розповіла: у дитсадку №314 "Журавлик" у Харцизьку, куди ходить її дитина, буквально приголомшили заявою, що з грудня за харчування їм доведеться платити 1000 рублів на місяць.

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У "ДНР" скаржаться на побори терористів

У "ДНР" скаржаться на побори терористів

kstati.news

"Вихователька сказала, що прийшло розпорядження, а потім ще додала, мовляв, ви що думали, "республіка" весь час за вас платити буде?" – обурюється жінка.

Вона показала фото нового меню, у якому, поскаржилася, немає навіть м'яса, риби і молочного, які так необхідні малечі.

"Це якийсь жах і що робити далі, куди переводити дитину я просто не знаю вже..." – поплакалася жінка, підкреслвши, що вона "фізично" не може дозволити щомісяця платити таку суму.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

"Спасибі, Росіє! Добре, що більше не доводиться годувати нахлібників із Галичини!" – іронічно відреагував на крик душі мешканки "ДНР" Казанський.

Його думку підтримали підписники у соцмережі.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

"Здивувало навіть не 1000 рублів на місяць, це менше 400 грн, далеко не найдраматичніша цифра. Здивувало зізнання мами, що вона ФІЗИЧНО не може собі дозволити цю суму, як і багато інших... Браво "республіко", чергове дно пробито!", "Не запитуй у "республіки", що є пожерти – запитай, що ти можеш дати пожерти "республіці", "Зате свобода! Від грошей свобода, від хунти київської... Саме час дихати на повні груди на голодний дитячий шлунок!", "У них ще й сухофрукти є? Цікаво, звідки? У Росії сухофрукти в ціні", "33 блокадні грами з потом і кров'ю навпіл. Це я про хліб. Пшеничний хліб – 33 грами", "Зате без біндер?" – прокоментували користувачі.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Як писав OBOZREVATEL, у тимчасово підконтрольному терористам "ДНР" Донецьку поскаржилися на гостру нестачу громадського транспорту. Водночас "влада" пояснюює дефіцит небажанням водіїв працювати за низькі зарплати.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР терористи "ДНР" побори в школі
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Питание в детских садах Украины станет дороже KidsPlace 24 января 2019 г. В детских садиках украинских городов подорожает питание — цена, которую будут платить родители, станет выше на 4-6 гривен. Такой рост связан с повышением цен на продукты, которое, в свою очередь, вызвано решением Кабинета министров отменить государственное регулирование цен на социальные продукты. Стоимость питания ребенка в детском садике в некоторых областях Украины на данный момент составляет от 22 до 32 гривен в день. Повышение коснулось Хмельницкой, Волынской, Черниговской областей и некоторых городов Киевской области. __________________________________ 22 гривны, Карл!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Украине государственные садики бесплатные до семи часов вечера. Плата за питание – примерно 500 грн в месяц. Плюс дополнительно от тысячи до трех родительских собраний – это канцелярия, ремонт, подарки. Хотя есть проблемы переполненности детсадов и устаревшей системы воспитания, эксперты прогнозируют, что в Украине будут развиваться параллельно как бесплатные государственные, так и частные заведения. Частные сады в Украине по ценам обойдутся как государственные европейские - в среднем от пяти до 20 тысяч гривен в месяц. При средней зарплате в десять тысяч гривен для большинства украинцев частные учреждения остаются недоступными. Корреспондент ТСН Светлана Березовская.
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Хо Хол
Хо Хол
Зайдите, кстати, в эту группу вк ради интереса. Там последний пост в группе - про очередной гуманитарный конвой от России. Позорище, обоз. Хоть постеснялись бы такие помои писать.
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