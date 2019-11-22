"Спасибі, Росіє!" У "ДНР" поскаржилися на побори окупантів

На Донбасі "влада" псевдореспубліки виставила рахунки за харчування дітей у садочках. Жителі висловили обурення через нові порядки окупантів.

Скріншотом жалісливого посту із місцевих проросійських пабліків поділився у своєму Twiter журналіст і блогер Денис Казанський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, одна з мам розповіла: у дитсадку №314 "Журавлик" у Харцизьку, куди ходить її дитина, буквально приголомшили заявою, що з грудня за харчування їм доведеться платити 1000 рублів на місяць.

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"Вихователька сказала, що прийшло розпорядження, а потім ще додала, мовляв, ви що думали, "республіка" весь час за вас платити буде?" – обурюється жінка.

Вона показала фото нового меню, у якому, поскаржилася, немає навіть м'яса, риби і молочного, які так необхідні малечі.

"Це якийсь жах і що робити далі, куди переводити дитину я просто не знаю вже..." – поплакалася жінка, підкреслвши, що вона "фізично" не може дозволити щомісяця платити таку суму.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

"Спасибі, Росіє! Добре, що більше не доводиться годувати нахлібників із Галичини!" – іронічно відреагував на крик душі мешканки "ДНР" Казанський.

Його думку підтримали підписники у соцмережі.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

"Здивувало навіть не 1000 рублів на місяць, це менше 400 грн, далеко не найдраматичніша цифра. Здивувало зізнання мами, що вона ФІЗИЧНО не може собі дозволити цю суму, як і багато інших... Браво "республіко", чергове дно пробито!", "Не запитуй у "республіки", що є пожерти – запитай, що ти можеш дати пожерти "республіці", "Зате свобода! Від грошей свобода, від хунти київської... Саме час дихати на повні груди на голодний дитячий шлунок!", "У них ще й сухофрукти є? Цікаво, звідки? У Росії сухофрукти в ціні", "33 блокадні грами з потом і кров'ю навпіл. Це я про хліб. Пшеничний хліб – 33 грами", "Зате без біндер?" – прокоментували користувачі.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Спасибі, Росія!



Добре, що більше не доводиться годувати нахлібників з Галичини pic.twitter.com/QwzOA1npRo - Денис Казанський (@den_kazansky) 21 листопада 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, у тимчасово підконтрольному терористам "ДНР" Донецьку поскаржилися на гостру нестачу громадського транспорту. Водночас "влада" пояснюює дефіцит небажанням водіїв працювати за низькі зарплати.

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