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Спасибі Путіну? Цимбалюк розкрив роль президента Росії в отриманні Томосу УПЦ

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До виникнення в Україні незалежної помісної православної церкви призвела не тільки тверда воля її президента Петра Порошенка, а й військова агресія лідера Росії Володимира Путіна.

Адже саме його злочинні дії додали рішучості Вселенському патріарху, який нарешті вирішив надати Україні Томос про автокефалію. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він наголосив, що в результаті обидва політики зробили внесок у реалізацію такого історичного кроку, як поява в Україні церкви, що не підкоряється Москві.

Володимир Путін

Володимир Путін

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"Зрозуміло, що роль чинного президента Петра Порошенка в отриманні цього документу велика, і з цього приводу він забезпечив собі місце в історії. До речі, як і президент сусідньої країни. Адже якось не люблять у нас говорити про це, але взагалі-то всі рішення мають свого предтечу. І окупація спочатку Криму, а потім Донбасу фактично привела нас до того, що ми маємо зараз. Адже колись Віктор Ющенко теж хотів отримати помісну церкву, але у нього не вийшло. І початок бойових дій переконав Вселенського патріарха в тому, що інакше бути не може", — пояснив свою точку зору Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Незалежність УПЦВійна на Донбасіанексія Криму
Особи
Володимир ПутінПетро ПорошенкоПатріарх Варфоломій
Місце
Україна
Тег
Томос
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Да цембалюк герой, во время войны сидит в стране агрессора
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Юг Руси
Юг Руси
Потрошенко - презик №1 в мире! Лучше всех подмахивает В.В. Путину!!!!!!
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Белый господин
Белый господин
Вечнозеленые дохлые президенты имеют самую сильную убеждающую силу. Не множьте сущности сверх необходимого.
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