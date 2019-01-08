Спасибі Путіну? Цимбалюк розкрив роль президента Росії в отриманні Томосу УПЦ

До виникнення в Україні незалежної помісної православної церкви призвела не тільки тверда воля її президента Петра Порошенка, а й військова агресія лідера Росії Володимира Путіна.

Адже саме його злочинні дії додали рішучості Вселенському патріарху, який нарешті вирішив надати Україні Томос про автокефалію. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він наголосив, що в результаті обидва політики зробили внесок у реалізацію такого історичного кроку, як поява в Україні церкви, що не підкоряється Москві.

Володимир Путін

"Зрозуміло, що роль чинного президента Петра Порошенка в отриманні цього документу велика, і з цього приводу він забезпечив собі місце в історії. До речі, як і президент сусідньої країни. Адже якось не люблять у нас говорити про це, але взагалі-то всі рішення мають свого предтечу. І окупація спочатку Криму, а потім Донбасу фактично привела нас до того, що ми маємо зараз. Адже колись Віктор Ющенко теж хотів отримати помісну церкву, але у нього не вийшло. І початок бойових дій переконав Вселенського патріарха в тому, що інакше бути не може", — пояснив свою точку зору Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

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