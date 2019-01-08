Спасибі Путіну? Цимбалюк розкрив роль президента Росії в отриманні Томосу УПЦ

До виникнення в Україні незалежної помісної православної церкви призвела не тільки тверда воля її президента Петра Порошенка, а й військова агресія лідера Росії Володимира Путіна.
Адже саме його злочинні дії додали рішучості Вселенському патріарху, який нарешті вирішив надати Україні Томос про автокефалію. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Він наголосив, що в результаті обидва політики зробили внесок у реалізацію такого історичного кроку, як поява в Україні церкви, що не підкоряється Москві.
Володимир Путін
"Зрозуміло, що роль чинного президента Петра Порошенка в отриманні цього документу велика, і з цього приводу він забезпечив собі місце в історії. До речі, як і президент сусідньої країни. Адже якось не люблять у нас говорити про це, але взагалі-то всі рішення мають свого предтечу. І окупація спочатку Криму, а потім Донбасу фактично привела нас до того, що ми маємо зараз. Адже колись Віктор Ющенко теж хотів отримати помісну церкву, але у нього не вийшло. І початок бойових дій переконав Вселенського патріарха в тому, що інакше бути не може", — пояснив свою точку зору Цимбалюк.
Роман Цимбалюк
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу. 6 січня Томос вручили на Божественній літургії.
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