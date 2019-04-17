"Спаси, Господи, Росію!" Скандальна Герман "помолилася" за Москву в прямому ефірі

Одіозна екс-радниця президента-утікача України Віктора Януковича, Ганна Герман, заявила, що ні за що не хотіла б, щоб трагедія Нотр-Даму повторилася в Москві. Крім того, вона звернулася до Бога із закликом зберегти Росію.

Роздумами на цю тему політик поділилася в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ганна Герман Скріншот відео

"Я б не хотіла навіть прогнозувати, навіть проектувати таку ситуацію, що десь у Москві якийсь храм може спалахнути. Спаси, Господи, від такої страшної біди! Спаси, Господи, Росію і весь православний світ!" — сказала скандальна Герман.

До того ж вона заявила, що релігійні переконання людей нібито стирають всі кордони між країнами та національностями.

"Адже коли йдеться про Господа, про віру — немає меж. І немає народів російських, українських, білоруських, французьких. Господь один для всіх. Якби, не дай Боже, щось подібне сталося у наших сусідів, кожен із нас, кожен українець із повним серцем співчуття поставився б до такого", — вважає Герман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герман виступила за відновлення відносин із Росією. Вона заявила, що Києву потрібно шукати компроміс із Москвою. За її словами, Росія нібито усвідомила, що зробила помилку, вирішивши "загострити конфлікт".

Також скандальна екс-радниця Януковича зізналася, що подумувала над тим, щоб стати автором ініціативи з перейменування України. За її словами, це повинно було дати суспільству можливість по-іншому подивитися на теорію про "братні народи".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал