Врятував багато побратимів: Порошенко привітав легендарного АТОшника

У понеділок, 4 червня, виповнилося 30 років Герою України, майору Олександру Петраківському.

З днем ​​народження військовослужбовця, який отримав тяжке поранення в боях на Донбасі в 2014 році, привітав в Facebook президент Петро Порошенко.

"Серед українських воїнів мабуть не знайти жодного, хто б не чув про Героя України Олександра Петраківського та його відважну службу... Сьогодні наш Герой святкує своє 30-річчя. Бажаємо здоров'я, майоре! З днем народження!" - написав він.

Олександр Петраковский

Глава держави нагадав, що з перших днів російської агресії в 2014 році військовий встав на захист України.

"З перших днів російської агресії майор став на захист нашої держави. 20 липня група спеціального призначення оперативного командування “Північ” під керівництвом Олександра забезпечила проходження колони техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону “Айдар” до аеропорту Луганська. Наші військові потрапили під ворожий обстріл мінометів, де у важкому бою один з бійців загубив шолом. Побачивши це, тоді ще капітан Олександр Петраківський віддав побратиму свій шолом, чим врятував йому життя", - написав Порошенко.

В ході бою сам Олександр отримав важке поранення в голову, проте продовжував керувати діями групи і виносив поранених в безпечне місце. Після двох операцій боєць знаходився в комі і був підключений до апарату штучного дихання. Пізніше був відправлений на лікування до Польщі.

У 2016 році родині Петраківського довелося виставити на продаж медаль Героя України для того, щоб забезпечити йому лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців вразив героїзм пораненого АТОшника.