"Спалимо разом з ними!" Українці вразили дикими нападками на евакуйованих з Уханя. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

Люди поводилися агресивно, зустрічаючи автобуси з повернулися з Китаю. Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Що робити? Палити будемо, підпалимо разом з ними! За наших дітей, за наших маленьких дітей, які тільки народилися і ще не жили. Щоб вони у себе заражалися", – кричить жінка на відео.

У мережі розкритикували агресію українців по відношенню до співгромадян.

"Скільки ж ненависті у місцевого населення, які обіцяють спалити санаторій разом з евакуйованими українцями. Люди, що з вами? Пройде ж пару місяців, і як ви потім будете дивитися на ці відео з собою?" – написав Компанієць.

"Ласкаво просимо додому, українці!", "Це страшно слухати", "Саме той випадок, коли поліція і НГУ мали помітити жорстку силу", "Люди налякані, бо не вірять владі", пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує новий коронавірус. Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

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