Спалаху COVID-19 в Україні немає, відкрилася реальна ситуація: інфекціоністи пояснили різке зростання захворюваності

Епідеміологи та інфекціоністи впевнені, що жодного спалаху немає, в Україні нарешті показується реальна епідеміологічна ситуація

В Україні встановлено антирекорд за кількістю хворих COVID-19 за добу – 588 осіб. Це найбільша кількість заражених за весь час епідемії, і статистика продовжує залишатися невтішною.

Інфекціоністи й епідеміологи закликають українців не панікувати, і стверджують, що жодного різкого зростання хворих не було. Детальніше – на OBOZREVATEL.

Реальна статистика

Уже кілька днів поспіль в Україні фіксується значне зростання хворих на коронавірус. Епідеміологи кажуть, що така ймовірність була раніше прогнозована, тому що після скасування карантинних обмежень люди стали більше контактувати одне з одним.

Медики наполягають на тому, що ситуація не критична, і насправді кількість хворих не збільшувалася, просто зараз нарешті показується реальна епідеміологічна картина у країні.

В Україні нарешті показується реальна епідеміологічна ситуація щодо коронавірусу

"Справа в тому, що у нас збільшилася кількість тестувань, що саме собою призводить до збільшення підтверджених випадків. І чим більше будемо тестувати, тим більшою у нас буде статистика. Але в будь-якому разі за ситуацією потрібно стежити", – пояснює в коментарі OBOZREVATEL епідеміологиня Людмила Мухарська.

Говорити про вихід на пік захворюваності, на думку медички, можна як мінімум через два тижні. Все буде залежати від подальшої статистики: "Якщо протягом декількох тижнів або місяця кількість хворих піде на спад, то так, можна буде сказати, що 4 червня у нас був пік".

За словами лікарки-інфекціоністки Анни Григорчик, зафіксоване днями зростання захворюваності не остаточне.

"Звичайно, це не межа, буде збільшення тестування, буде і більше виявлених заражених. Той антирекорд, який зафіксували 4 червня, це антирекорд не вчорашнього дня, а 10-денної давності. А те, що ми маємо зараз за статистикою, то вона досить відносна", – зазначила вона в коментарі OBOZREVATEL.

Статистика захворюваності на коронавірус зросла через збільшення кількості тестувань

Головний імунолог Національної медичної палати Олег Назар вважає, що зростання хворих на коронавірус не було несподіваним. Більше того, якщо брати в загальному тих людей, які хворіють із яскраво вираженими симптомами, перехворіли в прихованій формі, і які є просто носіями вірусу, насправді, набагато більше.

"Це не можна назвати спалахом, що люди ось тільки зараз почали більше заражатися. Просто вони і самі стали більш уважні до свого здоров'я, почали частіше звертатися до лікаря, охоплення тестування збільшилося, ось і результат", – сказав він OBOZREVATEL.

При цьому медики наголошують, що карантин не скасовували, і якщо українці будуть ігнорувати запропоновані Міністерством охорони здоров'я рекомендації, а саме – носіння масок і максимально можливе дотримання дистанції, це може привести до значного зростання захворюваності COVID-19 і реального спалаху епідемії.

Медики наголошують на важливості дотримання карантинних норм Ілюстрація

Чи буде посилення карантину

Виступаючи на черговому брифінгу, глава МОЗ України Максим Степанов, озвучуючи невтішну статистику, повідомив, що якщо ситуація буде погіршуватися, уряд змушений знову посилити карантинні заходи.

З 5 червня в Україні оголосили про нові послаблення обмежувальних заходів, зокрема, ресторанам і барам дозволили приймати відвідувачів всередині приміщення, відкриваються басейни і внутрішнє авіасполучення та інше.

Але через епідеміологічну ситуацію в МОЗ повідомили, що Київ, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області не можуть пройти до наступного етапу зняття карантину.

У МОЗ заговорили про посилення карантину pixabay

У цей же день мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця не буде скасовувати обмеження в частині закладів громадського харчування та роботи басейнів.

Крім того, губернатор Житомирської області також повідомив, що регіон не готовий до зняття обмежень. Більше того, місцева влада збирається організувати перевірку поліцією пасажирських перевезень на дотримання карантинних обмежень кількості людей у салоні. А також перевірити ринки і магазини на виконання карантинних заходів.

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