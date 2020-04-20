Спалах коронавірусу в Україні може трапитися вже цього тижня – МОЗ

Тимур Григоренко Суспільство 11:07, 20.04.2020 Оновлено: 11:24, 20.04.2020

Після порушення карантину на Вербну неділю в Україні зросла кількість заражених COVID-19. Новий спалах коронавірусу може трапитися вже цього тижня.

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Про це на брифінгу в понеділок, 20 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"З огляду на всі карантинні заходи, які вживаються урядом, ми бачили приріст випадків нових заражень коронавірусом у діапазоні від 6,9% до 11,2%. Найбільшу кількість заражень зафіксовано в четвер (16 квітня. – Ред.) – 501 особа", – зазначив він.

Коронавірус в Україні

Водночас Степанов підкреслив, що інкубаційний період захворювання на COVID-19 – до 14 днів.

"Тому цілісну картину щодо порушення карантину на Вербну неділю ми побачимо цього тижня", – додав міністр.

Нагадаємо, що в Україні трьох священників оштрафували за порушення карантину: скупчення людей у храмах на Вербну неділю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в Україні виявлено 261 новий випадок COVID-19, а загальна кількість заражених сягнула 5710.

Зазначимо, що сім областей в Україні не надали відомості про тестування на коронавірус COVID-19 після Великодня.

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