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20 квітня • оновлено в 12:07
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Спалах коронавірусу в Україні може трапитися вже цього тижня – МОЗ

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Після порушення карантину на Вербну неділю в Україні зросла кількість заражених COVID-19. Новий спалах коронавірусу може трапитися вже цього тижня.

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Про це на брифінгу в понеділок, 20 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"З огляду на всі карантинні заходи, які вживаються урядом, ми бачили приріст випадків нових заражень коронавірусом у діапазоні від 6,9% до 11,2%. Найбільшу кількість заражень зафіксовано в четвер (16 квітня. – Ред.) – 501 особа", – зазначив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Водночас Степанов підкреслив, що інкубаційний період захворювання на COVID-19 – до 14 днів.

"Тому цілісну картину щодо порушення карантину на Вербну неділю ми побачимо цього тижня", – додав міністр.

Нагадаємо, що в Україні трьох священників оштрафували за порушення карантину: скупчення людей у храмах на Вербну неділю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в Україні виявлено 261 новий випадок COVID-19, а загальна кількість заражених сягнула 5710.

Зазначимо, що сім областей в Україні не надали відомості про тестування на коронавірус COVID-19 після Великодня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
если будет к.о.ма.нд.а,то с.л.у.чится,если перестать писать ст.р.а.ши.лки и показывать картинку по тв,через неделю все забудут,вот только по.след.ствия год придется ра.сх.леб.ывать.
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