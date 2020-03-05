Кількість заражених коронавірусом у світі у четвер, 5 березня, наблизилася до 95 тисяч. 3249 осіб померли.

Про це повідомляє South China Morning Post. У Китаї захворіли вже 80270 осіб. Протягом середи, 4 березня, кількість заражених в інших країнах досягла 14 482 тисяч, збільшившись за добу на 2514. Одужали вже понад 53 тисяч пацієнтів.

Так, у Південній Кореї зареєстровано 5621 хворих, померли 32 особи, в Ірані – 2922, померли 92.

В Італії за добу новим коронавірусів COVID-2019 заразилися 587 осіб. Станом на ранок 5 березня було зафіксовано 28 смертей.

Коронавірус в світі знову набрав обертів

Понад 100 тих, хто заразився, зареєстровані в Японії (померли 12), у Франції – 285, померли четверо, 240 випадків зараження в Німеччині, 151 випадок – в Іспанії (одна людина померла), 112 випадків – в Сінгапурі, 104 – у Гонконзі.

У Лос-Анджелесі і штаті Каліфорнія в США в цей час оголосили надзвичайний стан. Там додалося ще 6 випадків зараження і одна смерть.

Коронавірус в світі знову набрав обертів

В Європі коронавірус поки не торкнувся лише 4 країн та 27: не підтвердили захворювання Словаччина, Болгарія, Кіпр і Мальта.

У Словенії Міністерство охорони здоров'я увечері 4 березня повідомило про перший випадок зараження. Пацієнт повернувся з Марокко через Італію, він госпіталізований в інфекційній клініці в Любляні.

Як пише DW, через епідемію коронавірусу Міжнародний валютний фонд відкликав свій прогноз щодо зростання економіки в 2020 році. У МВФ повідомили, що прогнозувати, наскільки зміниться кон'юнктура світової економіки, на даний момент складно.

Карта поширення вірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заявили про шість підозр на коронавірус. Громадян госпіталізували. ВООЗ заявила, що в країні можливе масове зараження.

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