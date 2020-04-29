Спалах коронавірусу в Каховці відбувся на заводі з розливу мінералки

Суспільство 17:56, 29.04.2020 Оновлено: 18:54, 29.04.2020

Спалах коронавірусу в Каховці відбувся на місцевому заводі з розливу мінеральної води.

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COVID-19 був виявлений в однієї працівниці підприємства, яку лікували від пневмонії. Після чого перевірили всіх, із ким вона контактувала, повідомляє ТСН.

"Коли перевірили на підприємстві, часткова перевірка, на підприємстві було близько 15 осіб і 7 осіб в оточенні цієї жінки", – розповів міський голова Каховки Андрій Дяченко.

Відзначається, що у всіх заражених хвороба протікає безсимптомно, вони перебувають на самоізоляції.

На заводі провели дезінфекцію, і навіть вирішили знищити всю партію води, яку розлили від 12 до 28 квітня, хоча і впевнені, що вірусу в ній немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, місто Каховка Херсонської області з 29 квітня закривається на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Обмеження діятимуть починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня.

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