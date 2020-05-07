В Україні з'явилися розсадники коронавірусу: діти і люди похилого віку під ударом

У дитячому будинку "Надія", що в селі Мокрець Київської області, стався спалах коронавірусу – захворіли шестеро осіб, п’ятеро дорослих обслуговуючого персоналу та один учень 5-Б класу. За попередніми даними, хвороба в усіх проходить без особливих ускладнень, вони ізольовані, однак дитина поки що лікується в інфекційному відділенні районної лікарні Броварів.

Загалом це вже не перший випадок інфікування вірусом у дитячих будинках, днями схожа історія трапилась в одному із дитячих інтернатів Запоріжжя, де живуть 120 дітей. Там на коронавірус захворіла 7-річна дитина, ще у п’ятьох виявили підозри, усі діти та працівники інтернату проходять тестування. Окрім сиротинців, спалах COVID-19 починають фіксувати в будинках для літніх людей. Зокрема, наприкінці квітня в Одесі було підтверджено п'ять випадків, троє з них – медики. А нещодавно коронавірус підтвердили ще у 24 жителів та п'яти співробітників пансіонату в селищі Зазим'я на Київщині.

OBOZREVATEL розбирався, чи може коронавірус масово розповсюджуватися у сиротинцях, гуртожитках та будинках для людей похилого віку, повторюючи смертельний сценарій Італії та Франції, де смертність пройшлась саме по таких закритих колективах.

Що сталося в дитбудинку "Надія"

Перший випадок інфікування там підтвердили ще 1 травня у помічниці вихователя. Вона захворіла 23 квітня, через два дні звернулась до лікаря і лише 28 квітня, через очевидні симптоми COVID-19 – втрату нюху та смаку, пацієнтку направили на ПЛР-тестування. Результат виявився позитивним. Лікарі протестували увесь персонал сиротинця та дітей – загалом 48 осіб. 2 травня отримали шість позитивних результатів. Виявилось, що вірус підчепили п’ятеро дорослих та одна дитина, учень 5 класу.

Дитячий будинок "Надія" Фейсбук дитячого будинку "Надія"

Загалом у дитячому будинку проживають 32 дитини, за якими доглядають 16 співробітників. Це три вихователі, стільки ж помічників, два кухарі, по одному соціальному педагогу, лікарю, фельдшеру і п’ятеро працівників адміністративно-господарського персоналу. Зараз усі вони ізольовані разом із рештою працівників сиротинця, там чергує медсестра.

OBOZREVATEL намагався додзвонитися до адміністрації, щоб з'ясувати подробиці, однак директор не брав слухавку.

Відповіли лише в районній адміністрації Броварів, мовляв, "дітей та працівників закладу забезпечили засобами захисту та продуктами харчування. Відповідні служби провели дезінфікування. У "Надії" встановили цілодобовий санітарно-карантинний пост".

"У селі говорять, що в "Надії" похворів персонал, але трагедії з цього у нас не роблять. Людей не страхаються, каменюками у них, як було в Санжарах, не кидають. Вони ізольовані, у селах спокійно. Ще чути, що, окрім цього дитбудинку, в районі є по одному-двоє хворих, але це поодинокі випадки. Ми тут майже ізольовані. Ті, хто працюють у Києві, зараз на роботу не їздять. Електрички ж не ходять, а свого транспорту в людей не багато", – розповіли OBOZREVATEL у Калинівській сільраді, куди адміністративно входить село Мокрець.

Сиротинці в зоні ризику

Українська епідеміологиня Людмила Мухарська стверджує, що коронавірус має всі шанси для масового поширення в закритих колективах, типу дитячих будинків, пансіонатів для літніх людей, гуртожитків. Для прикладу наводить історії із Італії та Франції, де дуже висока зараженість вірусом та смертність фіксувалась саме в пансіонатах. Зокрема, у Франції тільки на початок квітня в таких закладах померло 15 тисяч осіб. А в Італії будинки для літніх людей стали справжніми епіцентрами смертності – за місяць кількість померлих збільшувалась щонайменше вдвічі.

"Вірус має всі шанси поширюватися і в наших закритих колективах, бо люди там живуть в одному місці, мають спільний посуд, досить тісно спілкуються між собою. Може перехворіти дуже багато людей і не тільки на коронавірус. У таких умовах поширюватиметься будь-який збудник. Сам по собі коронавірус там не виникне, його має хтось занести. Це може бути хтось із відвідувачів або персонал, який проживає за межами закладу, а приходить на роботу. Особливо небезпечно може бути в будинках для літніх людей, бо там здебільшого проживають люди із найбільшої групи ризику", – уточнила лікарка.

Коронавірус у будинках для літніх людей в ЄС eadaily.com

За її словами, запобігти масовому поширенню коронавірусу у закритих групах – гуртожитках, сиротинцях та будинках для літніх людей – можна тільки через розведення контактів. Це коли інфікована людина чи носій вірусу просто не потрапляє в такі колективи. Або ж обслуговуючий персонал може проживати поруч із людьми, яким допомогає.

"У пансіонатах, гуртожитках необхідно проводити посилену дезінфекцію, а спілкування поміж людьми змінімізувати. Бо ризик заразитися великий. У будинках для літніх осіб усі користуються загальними їдальнями й туалетами, а це означає, що інфекція може передаватися через повітря. Те ж саме у гуртожитках: загальний туалет, душ, кухня", – додала завідувачка лабораторії грипу НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського (Київ) Алла Мироненко.

Коронавірус в ЄС атакував пансіонати для літніх людей

Експерти Лондонської школи економіки вважають, що в Європі майже половина смертей від коронавірусу прийшлась на будинки для літніх людей та інвалідів. Передусім це стосується Італії, Іспанії, Франції, Ірландії та Бельгії.

У Великобританії влада теж визнала, що епідемія спустошує будинки людей похилого віку. Шведи зізнаються, що не можуть впоратися із захистом літніх людей. А у США, у штаті Нью-Джерсі, в одному із будинків для престарілих у морзі, розрахованому на чотири людини, виявили 17 померлих. Усі смерті внаслідок спалаху коронавірусу. Загалом там померло 68 осіб, включно з двома медсестрами.

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