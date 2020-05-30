У психоневрологічному інтернаті в селі Піски-Радьківські (Харківська область) стався спалах коронавірусу – за добу COVID-19 там підтвердили у ще 15 осіб.

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Загальна кількість встановлених хворих досягла 28, передає "Суспільне" з посиланням на голову Борівської райдержадміністрації Андрія Бєсєдіна.

"Підопічні з психіатричного інтернату Піски-Радьківські... закриті на обсервацію в інтернаті... Туди ніхто не зайде і звідти ніхто не виходить", – розповів Бєсєдін.

Зазначається, що в установі кілька корпусів і інфіковані перебувають окремо в одному з них.

Психоневрологічний інтернат в селі Піски-Радьківські Колаж

"Вони безсимптомні – не було у них ні температури, нічого іншого. Вони проходили як контактні, тому їм усім робили ПЛР-тести", – додав він.

За словами голови райдержадміністрації, інших нових випадків коронавірусної інфекції в регіоні (крім інтернату) зафіксовано не було.

Вік хворих поки не уточнюють. Серед 28 інфікованих четверо госпіталізовано в інфекційне відділення в Куп'янську, розповіла головна лікарка Боровської РДА Ярослава Коліхова.

Додамо, перший випадок COVID-19 у районі виявили 17 травня в співробітника інтернату. 27 травня повідомлялося, що заразилися 7 співробітників і 3 підопічних. Саме село на карантин не закривали.

Як писав OBOZREVATEL, раніше український інфекціоніст висловився про загрозу "другої Італії" в Києві. Він зазначив, що додаткове навантаження на інфекційні лікарні створюють пацієнти, яким для лікування в стаціонарі інших відділень потрібно обов'язково перевіритися на COVID-19.