Спалах коронавірусу на Буковині: захворіли вже більше тисячі осіб

Ірина Кулініч Суспільство 07:29, 22.04.2020 Оновлено: 07:29, 22.04.2020

У Чернівецькій області за вівторок, 21 квітня, виявили ще 65 випадків коронавірусу. Таким чином загальна кількість хворих у регіоні досягла рекордних 1053 чоловік.

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Про це повідомив у відеозверненні глава Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, у зв'язку з важким становищем область 22 квітня отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям.

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inbusiness.kz

Осачук також зазначив, що в Чернівецькій області згідно з постановою головного санітарного лікаря України буде діяти заборона на відвідування цвинтарів.

"Цвинтарі будуть відкриті тільки для поховання померлих. На таких церемоніях зможуть бути присутніми не більше 10 осіб", – заявив глава ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 21 квітня поховали двох братів, які померли в Сторожинецькій центральній районній лікарні від коронавірусу. Померла також їх бабуся, а батько перебуває у важкому стані.

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