Головна Новини
22 квітня • оновлено в 08:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Спалах коронавірусу на Буковині: захворіли вже більше тисячі осіб

2.4т
Читати матеріал російською

У Чернівецькій області за вівторок, 21 квітня, виявили ще 65 випадків коронавірусу. Таким чином загальна кількість хворих у регіоні досягла рекордних 1053 чоловік.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив у відеозверненні глава Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, у зв'язку з важким становищем область 22 квітня отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям.

На Буковині встановлено антирекорд зараження COVID-19

На Буковині встановлено антирекорд зараження COVID-19

inbusiness.kz

Осачук також зазначив, що в Чернівецькій області згідно з постановою головного санітарного лікаря України буде діяти заборона на відвідування цвинтарів.

"Цвинтарі будуть відкриті тільки для поховання померлих. На таких церемоніях зможуть бути присутніми не більше 10 осіб", – заявив глава ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 21 квітня поховали двох братів, які померли в Сторожинецькій центральній районній лікарні від коронавірусу. Померла також їх бабуся, а батько перебуває у важкому стані.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги