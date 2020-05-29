Ізольовані за блокпостом: як коронавірус узяв у заручники українське село й перетворив на середньовіччя

На Закарпатті село Ворочеве ізолювали через спалах коронавірусу. Із майже 800 жителів інфекцію підхопили 34 людини, а контактували з хворими понад 300 осіб. Самі мешканці не вірять у те, що в них небезпечна інфекція, і скаржаться, що через дії влади їх тепер уникають на роботі, а декого відправляють додому за свій рахунок.

Детальніше, як живе село в ізоляції, – у матеріалі OBOZREVATEL.

Мешканці не задоволені карантином

Ворочеве розташоване всього в 5 кілометрах від міста Перечин, чий мер Іван Погоріляк ухвалив рішення ізолювати все їхнє село. Тепер на в'їзді й виїзді з населеного пункту стоїть блокпост, де всім вимірюють температуру.

"Я їхав через цей блокпост, і мені поміряти температуру. Сказали, що 37, стали записувати адресу, прізвище. Я приїхав додому, виміряв своїм градусником, виявилося 36,2. Так, як там вони вимірюють температуру, так і все село можна оголосити хворим", – обурюється місцевий житель Олексій.

На в'їзді в село тепер міряють температуру Facebook Василя Гирича

Жителі села незадоволені тим, що їх закрили на карантин. Вони постійно пишуть меру Перечина обурені листи. За даними на 27 травня, в н.п. інфікувалося 34 людини, більше ніж 300 жителів вважаються контактними. І це до того, що в Ворочевому проживає близько 800 осіб. Їм не дозволяється виходити зі своїх дворів і кудись виїжджати. На блокпості є всі їхні дані, тому будь-кого з хворих або контактних тут же повертають назад.

"Самі посудіть, у Перечині більше інфікованих, ніж у нас. Їх там 39, а в нас 34. Так чому Перечин не закрили?" – ставить питання Олексій. Правда, з 39 хворих у Перечині 22 – жителі інтернату.

Ворочеве Facebook Василя Гирича

За його словами, обійти блокпост можна двома стежками, про які знають усі жителі села. У самому Ворочевому працюють магазини, люди ходять вулицями, гуляють у парку.

Маски не носять і ходять у гості

Проте багато жителів усе-таки прислухалися до закликів залишатися вдома. "Мої батьки живуть у цьому селі. Вони з дому не виходять, займаються своїм домашнім господарством. Усі новини дивляться по телевізору. Їм не до пліток", – розповідає Тетяна Коваленко з Ужгорода.

"Ми, як тільки почули про коронавірус у нашому селі, на вулицю тепер не ходимо. Чоловік на роботу їздить машиною, ми з дітьми вдома. Дуже багато наших сусідів не вірять в інфекцію, маски не носять, сновигають вулицями, в гості ходять. Ще з'ясовують, хто хворий, а хто ні, шукають, хто цю інфекцію до нас привіз. Бідну жінку, про яку сказали, що це вона принесла інфекцію, вже зацькували. Сусіди на неї косяться, не вітаються, стежать, щоб вона на вулицю не виходила, до їхнього паркану близько не підходила, просто якесь середньовіччя", – говорить місцева жителька Людмила.

Вулиці села тепер дезінфікують Facebook ОТГ Перечин

Як коронавірус потрапив у це село, існує кілька версій. За словами самого мера Погоріляка, інфекцію принесла жінка, яка лікувалася в кардіоцентрі Ужгорода і там заразилася.

Правда, пізніше мер виправився – за офіційними даними, першим хворим виявився чоловік, місцевий житель, який працює в Ужгороді. Потім захворіли члени його сім'ї. Через кілька днів коронавірус виявили у двох місцевих жительок, а потім у жінки, яка лікувалася в кардіоцентрі. І вже після цього вірус підхопив медик.

Крім цього підозрюють у поширенні інфекції місцеву церкву. За словами мера, всі хворі жінки є парафіянками цієї церкви. У самому селі кажуть, що в них дві церкви – православна і греко-католицька.

У поширенні інфекції підозрюють церкву Facebook Василя Гирича

Залишилися без роботи

Через коронавірус у місцевих жителів з'явилися проблеми з роботою.

"У мене сестра працює в Ужгороді у фірмі з торгівлі автодеталями. Їй подзвонили і попросили не виходити на роботу, а посидіти вдома. Платити будуть мінімально – 100 грн у день. Фактично вона залишилася без грошей", – обурюється Ігор.

Інші жителі розповідають, що декого на роботі відправили у відпустку за свій рахунок.

В'їзд до села Facebook ОТГ Перечин

"Від мене тепер на роботі просто тікають. Я не хворію, ніяких симптомів у мене немає, але мене все одно бояться, тому що я з Ворочевого. Нас уже так прославили на Закарпатті, що проходу немає. Зі мною не вітаються, за один стіл не сідають. Це дуже неприємно", – каже Галина Федина.

Селяни придумують свої версії, чому їх посадили на карантин. Дехто цілком серйозно запевняє, що жителям платять по 5-7 тисяч гривень за те, щоб вони погодилися на діагноз коронавірус, щоб продовжувати тримати село в облозі. Звісно, ніхто цієї інформації не підтверджує.