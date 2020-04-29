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29 квітня • оновлено в 22:29
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Спалах COVID-19 зафіксували у ще одному гуртожитку під Києвом

2.3т
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У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку для літніх людей села Зазим’є броварського району.

Як повідомляє місцеве видання "Трибуна-Бровари", від вірусу вже помер 95-річний мешканець гуртожитку.

Як розповів очільник Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк, дідусь перебував у реабілітаційному центрі в Зазим’ї на Броварщині. ПЛР-тест показав позитивний результат на COVID-19.

Гуртожиток для літніх людей села Зазим’є

Гуртожиток для літніх людей села Зазим’є

"Трибуна-Бровари"

Тим часом у гуртожитку вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрестесту на коронавірус.

За словами Багнюка, таких гуртожитків у Зазим’ї – 4, і в кожному з них живе близько 100 людей. За неперевіреною інформацією, спалахи є не лише в будинку, де мешкав померлий 95-річний дідусь. Він зазначає, що наразі доступу до інших гуртожитків немає.

У Броварському відділі поліції підтвердили виданню, що взяли під контроль гуртожиток. Інших подробиць полісмени не повідомляють.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у гуртожитку Петропавлівської Борщагівки (Київська область), де трапився спалах коронавірусу COVID-19, станом на 29 квітня кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 13.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба карантин
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