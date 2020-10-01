Спалах COVID-19 в Україні стався через "цирк місцевої влади", – Зеленський

Збільшення кількості хворих в Україні на COVID-19 пов'язано з початком передвиборчої кампанії на місцевих виборах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами в рамках робочої поїздки на Рівненщину. Голова держави позитивно оцінив перші кроки уряду щодо боротьби з коронавірусом, які допомогли збити першу хвилю епідемії. Однак, за його словами, потім цього почалася передвиборча місцева кампанія, яка стала причиною спалаху COVID-19.

"Ми бачимо соціологію – який вплив має вся ця політична ейфорія, цей політичний цирк місцевої влади...Вони (представники місцевої влади – ред.) хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але, ви знаєте, зараз ми бачимо понад 4 тисячі (нових хворих коронавірусом за добу – ред.). 4 тисячі – це іграшки, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість хворих", – сказав Зеленський.

Він обурився, що місцева влада напередодні місцевих виборів нехтує карантинними правилами й організовує масові заходи, які стають причиною збільшення кількості хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нині країні нібито недоцільно знову вводити жорсткі карантинні обмеження.

Також OBOZREVATEL з'ясував, чи правда те, що школи у всій Україні можуть перейти на тотальний карантин уже в жовтні та чи пов'язано це з місцевими виборами.