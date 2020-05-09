Під Києвом у нелегальному будинку для літніх людей почали вмирати від COVID-19: селу загрожує масовий спалах

У Зазим'ї Київської області, де в одному з приватних будинків для літніх людей померли троє мешканців від коронавірусу, жителі бояться виходити на вулицю.

Як розповів OBOZREVATEL один із місцевих жителів, будинок для людей похилого віку розташований у приватному секторі. "В ту сторону люди тепер ходити бояться. Воліють обходити стороною. Багато хто просто сидить вдома, щоб зайвий раз не нариватися на небезпеку", – розповів Петро.

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Жителі скаржаться, що у них у селі є кілька таких будинків для людей похилого віку. "Мешканці будинку, де знайшли інфекцію, спокійно гуляли нашими вулицями. Хоча під час карантину повинні були вжити якихось заходів, принаймні не випускати людей похилого віку, щоб вони не заразилися", – обурюється жителька села Ганна Прокопівна.

Біля будинку для літніх людей виставлений пост Соцпортал

Як з'ясувалося, у селі Зазим'я діють одразу чотири пансіонати для літніх людей. За даними поліції Київської області, пансіонат, де відбулося зараження, є нелегальним.

Ми подзвонили в два пансіонати в Зазим'ї. Там запевняють, що спалах був не у них. "Слава Богу, що це не у нас. Ми нічого не знаємо про той будинок для людей похилого віку. Нелегальний? Ну, у нас якщо подивитися, то все нелегально", – відповіли у будинку для людей похилого віку мережі "Vera клінік".

Тепер до будинку для літніх людей пройти не можна Соцпортал

До речі, вартість перебування на території приватних будинків для людей похилого віку в Зазим'ї коливається від 6500 до 13500 грн.

"Тут кілька будинків для літніх людей. Люди набудували свої приватні володіння, а жити там не живуть, і продати не можуть. Ось і з'явився тут такий бізнес як пансіони для пенсіонерів. Думаю, не тільки в цьому будинку коронавірус. Тому що багато хто з їх мешканців ходять по селу, у магазин заходять, і родичі до них як їздили, так і їздять", – розповідає місцева жителька Зінаїда.

У поліції Київської області OBOZREVATEL сказали, що на сьогодні в описаному будинку для літніх людей COVID-19 підтвердили у 12 пенсіонерів, троє померли.

Директорці закладу в Зазим'ї вручили підозру Нацполіція

"Цей будинок для літніх людей дійсно працював нелегально. Його директорці, приватній підприємниці, киянці 32-х років оголошено підозру. Будинок працював із порушенням санітарних норм, його мешканці вільно пересувалися селом без засобів захисту. Встановлено, що під час карантину туди приїжджали родичі літніх людей, і саме один із них і заніс інфекцію", – розповіла нам прессекретарка поліції Київської області Віталія Горохольська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у будинку для літніх людей у селі Зазим'я Броварського району Київської області від коронавірусу померли три пенсіонери, ще більше десяти людей заражені.

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