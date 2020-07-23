Спалах COVID-19 може зірвати місцеві вибори в Україні: Ляшко попередив про загрозу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що місцеві вибори в Україні восени можна буде провести і в умовах карантину, якщо епідемічна ситуація не буде надто поганою.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському радіо". На його переконання, вибори можна буде провести безпечно і без ризиків ускладнення ситуації із COVID-19 в україні, якщо дотримуватися карантинних вимог.

"Все залежить від нас. Якщо ми дотримуємося правил карантину, якщо ми створюємо умови для дотримання правил карантину, то в принципі, як показало, наприклад, (проведене) Зовнішнє незалежне оцінювання, ми можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем і ризиків для ускладнення епідситуації і для здоров’я наших громадян", – сказав Ляшко.

Він попередив: якщо українці не дотримуватимуться карантинних обмежень, Україна стане "червоною зоною". Тоді є ризики, що вибори не можна буде проводити, оскільки масові заходи будуть скасовані.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на ранковому брифінгу 23 липня сказав, що адаптивний карантин на рівні міст і районів запроваджуватиме Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що перед місцевими виборами має попередити "загравання" місцевих керівників із виборцями шляхом пом’якшення обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.