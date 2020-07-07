Спад температур і грози: синоптики уточнили прогноз погоди на середу

Кирило Лютий Суспільство 21:52, 7.07.2020 Оновлено: 22:00, 7.07.2020

У середу, 8 липня, в Україні очікується менш спекотна погода і грози в східних регіонах.

Як ідеться на сайті Укргідрометцентру, в західних областях стовпчики термометра показуватимуть від 18 до 22, а в центрі і на півночі від 21 до 23 градусів тепла.

На півдні та сході очікується від 24 до 33 градусів тепла. Найвищі температури прогнозуються на Донбасі.

Грози охоплять Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

У Києві в середу хмарно, але без опадів. Температура – 21-23 градуси тепла.

Погода в Україні на середу, 8 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

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