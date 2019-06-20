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"Совок вбивав людей": Наливайченко показав, як приховували правду про Чорнобиль

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СРСР після катастрофи на Чорнобильській АЕС активно намагався приховати будь-яку правдиву інформацію про надзвичайну подію і постраждалих.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, показавши на камеру список таємних вказівок з Москви.

"Совок вбивав людей брехнею. Радянська влада розуміла всі наслідки вибуху, але засекретила причини катастрофи і заборонила евакуацію", - заявив він.

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За його словами, радянська влада забороняла розкривати справжні причини аварії, поширюючи виключно "свою правду". Також замовчувалися дані про людей з променевою хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук розповів, що Чорнобильської катастрофи могло б не бути, проте фатальне рішення було прийняте компартією в Києві.

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Особа
Валентин Наливайченко
Місце
Україна
Теги
ЧорнобильСРСР
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