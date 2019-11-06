"Совок у головах!" Мережу розсмішив лист про главу ДБР Трубу

У мережі з'явилося фото з розкладом привітань від працівників Державного бюро розслідувань його директору Роману Трубі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Грішин. "Що ви знаєте про совок в головах?, - написав Грішин, додавше відповідне фото розкладу (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Він зазначив, що у директора ДБР завтра День народження і працівники апарату Романа Труби склали розклад, хто в який годині його вітає.

ДБР

Так званий розклад привітань підписаний як "Вітання Директора 17.11.19". У ньому зазначається, що привітання почнуться з 10 ранку патронатною службою. На кожний відділ для привітань надається 10-15 хвилин.

Користувачі залишають саркастичні коментарі. Вони зазначають, що працівники ДБР будуть "заходити навколішках, не піднімаючи голови, подарунки класти за два метри перед падишахом і звалювати". Інші обурюються тим, что ДРБ витрачає на це робочий час.

Олександр Лємєнов

Facebook \ Сергій Грішин

Facebook \ Сергій Грішин

Як писав OBOZREVATEL, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба втрапив у гучний скандал через те, що у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Революції Гідності на Майдані.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!