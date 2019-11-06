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6 листопада • оновлено в 11:58
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"Совок у головах!" Мережу розсмішив лист про главу ДБР Трубу

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У мережі з'явилося фото з розкладом привітань від працівників Державного бюро розслідувань його директору Роману Трубі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Грішин. "Що ви знаєте про совок в головах?, - написав Грішин, додавше відповідне фото розкладу (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Він зазначив, що у директора ДБР завтра День народження і працівники апарату Романа Труби склали розклад, хто в який годині його вітає.

ДБР

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Так званий розклад привітань підписаний як "Вітання Директора 17.11.19". У ньому зазначається, що привітання почнуться з 10 ранку патронатною службою. На кожний відділ для привітань надається 10-15 хвилин.

Користувачі залишають саркастичні коментарі. Вони зазначають, що працівники ДБР будуть "заходити навколішках, не піднімаючи голови, подарунки класти за два метри перед падишахом і звалювати". Інші обурюються тим, что ДРБ витрачає на це робочий час.

"Совок у головах!" Мережу розсмішив лист про главу ДБР Трубу

Олександр Лємєнов

"Совок у головах!" Мережу розсмішив лист про главу ДБР Трубу

Facebook \ Сергій Грішин

"Совок у головах!" Мережу розсмішив лист про главу ДБР Трубу

Facebook \ Сергій Грішин

Як писав OBOZREVATEL, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба втрапив у гучний скандал через те, що у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Революції Гідності на Майдані.

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Особа
Роман Труба
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Чопік Василь
Чопік Василь
Я в шоке от штата, сколько дармоедов на нашей шее. Когда то служил в армии, так вот штат ГБР по управлениям и отделам, где - то на уровне Военного округа. Не плохо устроились ребята, эффективности работы по предназначению - ноль, сплошные склоки и внутренние разборки, ответственности тоже никакой, так как сами себе подчинены, то есть сам себе велосипед за мильярдное финансирование из госбюджета.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это смешно, конечно, но при чем тут совок?
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Рейт Адам
Рейт Адам
Кристина Стефанова, тупая пизда,ты опять здесь))))
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Так вам не привыкать к поклонению.Еще поляки в бошки забили.
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Рейт Адам
Рейт Адам
70rus Konstantinov, ну,как ты,на коленях стоять не умеем)))) холоп,ты дань КаДырке заплатил?)))
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