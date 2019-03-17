"Совок повернувся!" У мережі показали жебрацькі фото з супермаркету в Донецьку

У мережі показали фото порожніх полиць в супермаркеті "Амстор" в самому центрі окупованого Донецька.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав користувач під ніком "Хочу додому", розмістивши підтверджучі знімки з магазину.

"Амстор" на цирку. Не не! У нас все в порядку", – написав він.

Донецьк

"Амстор" на цирку - Нє-нє! У нас все в порядку))) pic.twitter.com/Kkm6V5YpHJ - hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 17 березня 2019 р

Під постом користувачі іронічно прокоментували ситуацію з відсутністю продуктів в окупованому місті: "Хоч би бичками в томаті або березовим соком заставили", "А пломбір "найсмачніший" є?", "Совок повернувся", "Чисто і красиво, а головне - "бендер" не спостерігається", "Скоро по цеглинці розберуть", "Навіть таргани з голоду вимерли", – пишуть вони.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані фото з міста Донецька, який на даний момент знаходиться під окупацією "Л/ДНР". На більшості фотографій помітно практично відсутність людей, і це незважаючи на той факт, що кадри зроблені серед білого дня.

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