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"Совок повернувся!" У мережі показали жебрацькі фото з супермаркету в Донецьку

4.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали фото порожніх полиць в супермаркеті "Амстор" в самому центрі окупованого Донецька.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав користувач під ніком "Хочу додому", розмістивши підтверджучі знімки з магазину.

"Амстор" на цирку. Не не! У нас все в порядку", – написав він.

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Під постом користувачі іронічно прокоментували ситуацію з відсутністю продуктів в окупованому місті: "Хоч би бичками в томаті або березовим соком заставили", "А пломбір "найсмачніший" є?", "Совок повернувся", "Чисто і красиво, а головне - "бендер" не спостерігається", "Скоро по цеглинці розберуть", "Навіть таргани з голоду вимерли", – пишуть вони.

"Совок повернувся!" У мережі показали жебрацькі фото з супермаркету в Донецьку
"Совок повернувся!" У мережі показали жебрацькі фото з супермаркету в Донецьку
"Совок повернувся!" У мережі показали жебрацькі фото з супермаркету в Донецьку

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані фото з міста Донецька, який на даний момент знаходиться під окупацією "Л/ДНР". На більшості фотографій помітно практично відсутність людей, і це незважаючи на той факт, що кадри зроблені серед білого дня.

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Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ото нехай лугандоны, как прежде, пойдут пешим пехом в мацкву, да на красной площади касками по асфальту постучат. Вот им )(уйло и подкинет жрачки, да бабла по мешку на рыло, а заодно танков в шахты. Штоб было што выкапывать
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Junio Van
Junio Van
и суток не пройдет как рагули расстроятся что это фейк и их в очередной раз одебилили )) пять лет каж.день одно и тоже ))
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Junio Van, угу, рагули стоят в километровых очередях шо б к хунте хфашистскай за пенсией съездить и колбаски прикупить, а то в скаленовстающих рецпубликах скоро всех собак поедят с голодухи...уже пять лет стоят! https://www.youtube.com/watch?v=AhuAWaZloSE
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ну а шо вы хатели? "кармильцы" теперь не кормят биндер, НАТО и ЕС ибо, самим жрать не чего! хочется громко так крикнуть "РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!!!"
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