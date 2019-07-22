"Совок" і Малоросія тримають": офіцер ЗСУ розніс українців за вибір "русского міра"

Той факт, що в нову Верховну Раду України потрапить величезна кількість відверто проросійських сил, свідчить про те, що українці не позбулися своєї прихильності до СРСР і малоросійської ідеології.
Про це в емоційному пості написав український офіцер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц), критикуючи вибір значної частини електорату на користь реваншистів.
"Прокинулися? Ні, це був не сон, а прикра реальність. Реальність того, що вкотре вони зґвалтували Україну, ті, хто за ці п'ять років не зрозумів свою національну ідентичність. Ті, хто і далі шукають собі братів, ті, кого обстрілювали і вбивали, а зараз вони обнялися зі своїми катами і вбивцями, ті, для яких війна була десь", – обурився він.
Путін і Медведчук
"Радіо Свобода"
Захисник додав, що, незважаючи на більше п'яти років війни, українці так нічого і не усвідомили і не навчилися бути самобутньою нацією, готовою боротися за своє майбутнє без імперського шлейфу.
"Довоювалися і догралися в демократію під час війни... А мене вже точно не полишає одна думка і питання: за що, особливо за кого? На жаль, "совок", Малоросія, "адіннарод" так міцно тримає багатьох досі. Але ліки від цієї хвороби – тільки вогонь і кров. На жаль, так, але впевнений, що буде, і це тільки початок. Тримаємо стрій", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий і журналіст Остап Дроздов розкритикував вибір українців на парламентських виборах 21 липня. Він назвав українців "плебеями", які безвідповідально підійшли до виборів і абсолютно не розбираються у політичних питаннях держави. За словами Дроздова, "в парламент потрапила махрова українофобія", причиною чого стали "примітивні речі", які пропонувалися українцям із боку кандидатів.
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