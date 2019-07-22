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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Совок" і Малоросія тримають": офіцер ЗСУ розніс українців за вибір "русского міра"

5.2т Читати матеріал російською

Той факт, що в нову Верховну Раду України потрапить величезна кількість відверто проросійських сил, свідчить про те, що українці не позбулися своєї прихильності до СРСР і малоросійської ідеології.

Про це в емоційному пості написав український офіцер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц), критикуючи вибір значної частини електорату на користь реваншистів.

"Прокинулися? Ні, це був не сон, а прикра реальність. Реальність того, що вкотре вони зґвалтували Україну, ті, хто за ці п'ять років не зрозумів свою національну ідентичність. Ті, хто і далі шукають собі братів, ті, кого обстрілювали і вбивали, а зараз вони обнялися зі своїми катами і вбивцями, ті, для яких війна була десь", – обурився він.

Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

"Радіо Свобода"

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Захисник додав, що, незважаючи на більше п'яти років війни, українці так нічого і не усвідомили і не навчилися бути самобутньою нацією, готовою боротися за своє майбутнє без імперського шлейфу.

"Довоювалися і догралися в демократію під час війни... А мене вже точно не полишає одна думка і питання: за що, особливо за кого? На жаль, "совок", Малоросія, "адіннарод" так міцно тримає багатьох досі. Але ліки від цієї хвороби – тільки вогонь і кров. На жаль, так, але впевнений, що буде, і це тільки початок. Тримаємо стрій", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий і журналіст Остап Дроздов розкритикував вибір українців на парламентських виборах 21 липня. Він назвав українців "плебеями", які безвідповідально підійшли до виборів і абсолютно не розбираються у політичних питаннях держави. За словами Дроздова, "в парламент потрапила махрова українофобія", причиною чого стали "примітивні речі", які пропонувалися українцям із боку кандидатів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Golan Sim
Golan Sim
И снова наш незабвенный "свиноарыець" штырлиц раздражённо начал мычать. Оказывается, украинцы не желают быть дешёвым пушечным мясом для своих и заокеанских олигархов.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Більшість, хто підтримав проросійські сили - це люди похилого пенсійного віку. Вони не полінились і прийшли на дільниці, на противагу байдужій частині молодого покоління (((( Можливо, пропозиція обмежити вікову категорію виборців 70 роками була б доцільною...
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Народ сделал такой выбор, так как Порошенко оградил их от проблем войны максимально. Люди ходят в рестораны, ездят в строительные магазины, отдыхают на морях. Отдыхают в Европе. Люди не ценят то, что имеют. Многие говорят: "Мне политика не интересна, у меня есть дела поважнее: семья, работа, дом". Я слышал такие фразы: "Пусть Порошенко меня убедит, чтобы я голосовал за него". Всё познается в сравнении. Пусть теперь сравнивают. Только мы тут при чем? Из-за идиотов страдают все остальные.
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