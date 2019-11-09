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9 листопада • оновлено в 17:42
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"Совкове болото!" Мережу розлютили мешканці Донбасу, які звинуватили Майдан у війні

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У мережі різко відреагували на результати опитування в ОРДЛО, де мешканці виступили за інтеграцію з Росією і звинуватили в початку війни на Донбасі Україну.

Відзначимо, в опублікованих результатах зазначено — 96,2% мешканців псевдореспублік "Л/ДНР" покладають відповідальність за війну на Донбасі на владу України. Більше 85% впевнені, що в війні також винні і учасники "Майдану". Також більшість опитаних виступила за інтеграцію з РФ.

Журналіст Євген Спірін порівняв ОРДЛО з "совковим болотом". "З одного боку люди там люблять Путина, вважають, що все це громадянська війна, винні у всьому США, рептилоїди і НАТО, хочуть щоб Україна відновила все зруйноване війною, але під наглядом Росії, і мріють про СРСР.

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А з іншого боку, люди там вважають себе українцями, не хочуть отримувати паспорти РФ, чекають що Україна повернеться. Якщо ще коротше: годуйте нас, поїть нас, ми, звичайно, за матрьошку, але тин і соняшник рідніше...", — розмірковує Спірін, а також задається питанням про правдивість даних опитування.

У коментарях до публікації журналіста багато користувачів засумнівалися в достовірності опитування. "До цього дослідження стільки питань, що брати його і нести як щось, чому варто довіряти, не можна", "Нічого нового, все закономірно і очікувано. Київ — живе одним, регіони — своїми проблемами. Окупована територія цікавить тих, хто на ній заробляє і дотичен.

Країну ця ситуація не хвилює і не болить. Ніякого зрозумілого плану і дій за 5 років не з'явилося. Абсолютно все точково, хаотично і через жопу. Люди там живуть і пристосовуються. Україна їх здала тоді, таке ставлення і залишилося".

"Совкове болото!" Мережу розлютили мешканці Донбасу, які звинуватили Майдан у війні

Скріншот

"Совкове болото!" Мережу розлютили мешканці Донбасу, які звинуватили Майдан у війні

Скріншот

Негативно відгукується про саму якість дослідження і нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

"Цікаво було б подивитися на соціологію ставлення жителів Північної Кореї до Південної на замовлення Сеула. А особливо на тих, хто проведе цей опитування самостійно, без допомоги північнокорейського міністерства охорони держбезпеки і 35-й кімнати.

Але питання — навіщо? Загальна картина, враховуючи трудові табори, і без соціології зрозуміла: без перехідного періоду реінтеграція середньовіччя в сучасний світ неможлива", — підкреслив Ар'єв.

Екснародний депутат Мустафа Найєм результатам опитування довіряє і просить сфокусувати увагу як на самому тексті дослідження, так і на тому факті, що жителі окупованих територій дивляться РосЗМІ.

"У першій десятці телеканалів, які дивляться жителі окупованих територій, немає жодного українського мовника. В тому числі, українські канали, контрольовані проросійськими політиками. Для 58,6% опитаних жителів територій українські загальнонаціональні телеканали недоступні в принципі, а для 84,9% — недосяжні і місцеві", — пише Найєм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 56% українців виступили проти надання окупованих територій Донецької і Луганської областей особливого статусу в складі України.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Да все знают, живущие рядом с РФ как всё было.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
МИР
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Федоров Федор
Федоров Федор
Свыноbander просто пусть от того, что кто-то их презирает за госпереворот и разрушение страны. Они искренне недоумевают от этого.
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