В свете развернувшейся дискуссии относительно наличия/отсутствия планов нападения как СССР на Германию, так и Германии на СССР полагаю возможным разместить ниже один из вариантов таких советских планов, хорошо известный специалистам под названием "Соображения к плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками", дату создания которого относят к 15 мая 1941 г.

Тем читателям, кто, возможно, решится утверждать, что Соображения к плану стратегического развертывания сил СССР на случай войны не являются, по их мнению, планом инициативного нападения, а являются лишь планом ответных действий на случай атаки германских войск, имеет смысл обратить внимание на 8-й абзац документа:

Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это и разгромить немецкую армию, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск [выделено жирным шрифтом мной. – А.И.].

Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его.

Иными словами, авторы Соображений отдавали отчет (предупреждали своего адресата) в том, что вермахт действительно может опередить РККА в развертывании, организации фронта и взаимодействии родов войск и тем самым нанести удар первым. Поэтому задача, формулировавшаяся авторами Соображений, заключалась в том, чтобы ни в коем случае не допустить такого варианта развития событий; не оставить инициативы ОКВ; следовательно, сохранить инициативу начала военных действий за руководством РККА; предотвратить возможное опережение вермахтом РККА в деле развертывания; и потому атаковать германскую армию тогда, когда та еще не будет готова к собственному инициативному нападению.

Карта планировавшегося советского наступления на Германию. Вариант от 15 мая 1941 г.

На карте, прилагаемой к Соображениям, хорошо различима подпись ее создателя:

"Исполнитель генерал-майор Василевский. 15.5.41".

Соображения к плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками

Народный комиссар обороны СССР

май 1941 г.

Только лично.

Экземпляр единств.

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

тов. Сталину

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками.

I. В настоящее время Германия по данным разведывательного управления Красной Армии имеет развернутыми около 230 пехотных, 22 танковых, 20 моторизованных, 8 воздушных и 4 кавалерийских дивизий, а всего около 284 дивизий. Из них на границах Советского Союза, по состоянию на 15.4.41 г., сосредоточено до 86 пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийской дивизий, а всего до 112 дивизий.

Предполагается, что в условиях политической обстановки сегодняшнего дня Германия, в случае нападения на СССР, сможет выставить против нас – до 137 пехотных, 19 танковых, 15 моторизованных, 4 кавалерийских и 5 воздушно-десантных дивизий, а всего до 180 дивизий. Остальные 104 дивизии вероятно будут находиться в центре страны в резерве 22 пд, 1 кд, 1 тд, 1 воздушно-десантная дивизия, всего 25 дивизий; в Дании, Бельгии, Голландии и Франции – 40 пд, 2 кд, 1 тд, 2 возд. дес. див., всего 45 дивизий; Югославия – 7 пд, всего 7 дивизий; Греция – 7 пд, 1 кд, всего 8 дивизий; Болгария – 3 пд, всего 3 дивизии; Африка – 5 пд, 1 кд, 1 тд, всего 7 дивизий; Норвегия – 9 пд, всего 9 дивизий; всего 93 пд, 5 кд, 3 тд, 3 возд. дес. дивизий; итого 104 дивизии в центре страны на западных границах, в Норвегии, в Африке, в Греции, и Италии.

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Вероятнее всего главные силы немецкой армии в составе 76 пехотных, 11 танковых, 8 моторизованных, 2 кавалерийских и 5 воздушных, а всего до 100 дивизий будут развернуты к югу от линии Брест – Демблин для нанесения удара в направлении Ковель, Ровно, Киев.

Одновременно надо ожидать удары на севере из Восточной Пруссии на Вильно и Ригу, а также коротких, концентрических ударов со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи.

На юге надо ожидать ударов одновременно с германской армией – перехода в наступление в общем направлении на Жмеринку – румынской армии, поддержанной германскими дивизиями. Не исключена также возможность вспомогательного удара немцев из-за р.Сан в направлении на Львов:

II. в направлении Жмеринки – румынской армии, поддержанной германскими дивизиями;

III. в направлении Мункач, Львов;

IV. Санок, Львов.

Вероятные союзники Германии могут выставить против СССР: Финляндия до 20 пехотных дивизий, Венгрия – 15 пехотных дивизий, Румыния до 25 пехотных дивизий.

Всего Германия с союзниками может развернуть против СССР до 240 дивизий. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это и разгромить немецкую армию, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому Командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск.

V. Первой стратегической целью действий войск Красной Армии поставить – разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее линии Брест – Демблин и выход к 30 дню операции на фронт Остроленка, р.Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Оломоуц. Последующей стратегической целью иметь: наступлением из района Катовице в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии.

Ближайшая задача – разгромить германскую армию восточнее р. Висла и на Краковском направлении, выйти на р.р. Наров, Висла и овладеть районом Катовице. Для чего:

a. главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников;

b. вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении Седлец, Демблин, с целью сковывания Варшавской группировки и содействия Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противника;

c. вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии и быть готовым к нанесению удара против Румынии при благоприятной обстановке. Таким образом Красная Армия начнет наступательные действия с фронта Чижов, Лютовиско силами 152 дивизий против 100 германских. На остальных участках госграницы предусматривается активная оборона.

Таким образом, Красная Армия начнет наступательные действия с фронта Чижов, Мотовиско силами 152 дивизий против 100 дивизий германских. На остальных участках госграницы предусматривается активная оборона.

VI. Исходя из указанного замысла стратегического развертывания, предусматривается следующая группировка вооруженных сил СССР:

1. Сухопутные силы Красной Армии в составе – 198 сд, 61 тд, 31 мд, 13 кд (всего 303 дивизии и 74 артполка РГК) распределить следующим образом:

a. Главные силы в составе 163 сд, 58 тд, 30 мд, и 7 кд (всего 258 дивизий) и 53 артполка РНК иметь на Западе, из них в составе Северного, Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов – 136 сд, 44 тд, 23 мд, 7 кд (всего 210 дивизий) и 53 артполка РГК; в составе резерва Главного командования за Юго-Западным и Западным фронтами – 27 сд, 14 тд, 7 мд (всего 48 дивизий);

b. Остальные силы в составе 35 сд, 3 тд, 1 мд, 6 кд (всего 45 дивизий) и 21 ап РГК, назначаются для обороны дальневосточной, южной и северной границ СССР, из них:

- на Дальнем Востоке и в Забво – 22 сд, 3 тд, 1 мд, 1 кд (всего 27 дивизий) и 14 ап РГК;

- в Средней Азии – 2 горно-стрелковых и 3 кав. дивизии (всего 5 дивизий);

- в Закавказье – 8 стрелковых и 2 кавалерийских дивизий (всего 10 дивизий) и 2 ап РГК;

- на обороне Черноморского побережья Северного Кавказа и Крыма – 2 стр. дивизии;

- на побережье Белого моря – 1 стр. дивизия. Детальная группировка сил показана на прилагаемой карте.

2. Военно-воздушные силы Красной Армии в составе имеющихся и боеспособных на сегодняшний день 97 иап, 75 ббп, 11 шап, 29 дбп и 6 тбп (всего 218 авиаполков) распределить следующим образом:

Главные силы, в составе 66 иап, 64 ббп, 5 шап, 25 дбп и 5 тбп – всего 165 авиаполков, развернуть на Западе, из них:

- в составе Северного, Северо-Западного, Западного и Юго- Западного фронтов – 63 иап, 64 ббп, 5 шап, 11 дбп и 1 тбп – всего 144 авиаполка;

- в составе резерва Главного командования за Юго- Западным и Западным фронтами - 14 дбп и 4 тбп, всего 21 авиаполк;

Остальные силы в составе 51 иап, 11 ббп, 6 шап, 4 дбп и 1 тбп – всего 53 авиаполка оставить на обороне дальневосточных, южной и северной границ и пункта ПВО гор.Москвы, из них:

- на Дальнем Востоке и в ЗабВО – 14 шап, 9 ббп, 5 шап, 4 дбп и 1 тбп, всего 33 авиаполка;

- в СаВО – 1 иап и 1 шап, всего 2 авиаполка;

- в ЗакВО – 9 иап, 2 ббп, всего 11 авиаполков;

- в АрхВО – 1 истр. авиаполк.

На обороне города Москвы – 6 истребительных авиаполков.

Детальная группировка сил показана на прилагаемой карте.

Кроме указанных ВВС, на сегодняшний день имеется в стадии формирования и совершенно еще небоеспособных 52 иап, 30 ббп, 4 шап, 7 дбп и 22 дис, всего 115 авиаполков, на полную готовность которых можно рассчитывать к 1.1.42 г.

Эти авиаполки по мере их готовности намечено распределить следующим образом:

- на Запад назначить 41 иап, 30 ббп, 4 шап, 5 дбп, 14 дис, а всего 94 авиаполка, из них:

- в состав фронтов 41 иап, 33 ббп, 6 шап, 7 дис, всего 87 авиаполков;

- в составе резерва Главного командования – 4 иап, 3 дбп, всего 7 авиаполков;

- оставить для ДВФронта и Забво 10 и в Закво – 6 авиаполков;

- на обороне г.Москвы – 5 истр, авиаполков.

Ориентировочные сроки вступления этих авиаполков в строй – согласно таблице на картах.

Состав и задачи развертываемых на Западе фронтов (карта 1: 1000000):

VII.

1. Северный фронт (ЛВО) – 3 армии, в составе – 15 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 21 дивизии, 18 полков авиации и Северного военно-морского флота, с основными задачами – обороны г. Ленинграда, порта Мурманск, Кировской железной дороги и совместно с Балтийским военно-морским флотом обеспечить за нами полное господство в водах Финского залива. С этой же целью предусматривается передача Северному фронту из ПрибОВО обороны северного и северо-западного побережья Эстонской ССР. Граница фронта слева – Осташков, Остров, Выру, Вильянди, зал. Матсалу, острова Эзель и Даго исключительно. Штаб фронта – Парголово.

2. Северо-Западный фронт (ПрибОВО) – три армии, в составе 17 стрелковых дивизий, 4 танковых, 2 моторизованных дивизий, а всего 23 дивизий и 13 полков авиаций, с задачами: упорной обороной прочно прикрыть Рижское и Виленское направления, не допустив вторжения противника из Восточной Пруссии; обороной западного побережья и островов Эзель и Даго не допустить высадки морских десантов противника. Граница фронта слева – Полоцк, Ошмяны, Друскеники, Маргграбова, Летней. Штаб фронта – Поневеж.

3. Западный фронт (ЗапОВО) – четыре армии, в составе – 31 стрелковой, 8 танковых, 4 моторизованных и 2 кавалерийских дивизий, а всего 45 дивизий и 21 полка авиации. Задачи:

- упорной обороной на фронте Друскеники, Остроленка прочно прикрыть Лидское и Белостокское направления;

- с переходом армий Юго-Западного фронта в наступление, ударом левого крыла фронта в общем направлении на Варшаву и Седлец, Радом, разбить Варшавскую группировку и овладеть Варшавой, способствовать во взаимодействии с Юго-Западным фронтом разбить Люблинско-Радомскую группировку противника, выйти на р. Висла и подвижными частями овладеть Радом и обеспечить эту операцию со стороны Варшавы и Восточной Пруссии. Граница фронта слева – р. Припять, Пинск, Влодава, Демблин, Радом. Штаб фронта – Барановичи.

4. Юго-Западный фронт – восемь армий, в составе 74 стрелковых, 28 танковых, 15 моторизованных и 5 кавалерийских дивизий, а всего 122 дивизий и 91 полка авиации, с ближайшими задачами:

- концентрическим ударом армий правого крыла фронта окружить и уничтожить основную группировку противника восточнее р. Вислы в районе Люблин;

a. одновременно ударом с фронта Сенява, Перемышль, Лютовиска разбить силы противника на Краковском и Сандомирско-Келецком направлениях и овладеть районом Краков, Катовице, Кельце, имея в виду в дальнейшем наступать из этого района в северном или северо-западном направлении для разгрома крупных сил северного крыла фронта противника и овладения территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии;

b. прочно оборонять госграницу с Венгрией и Румынией и быть готовым к нанесению концентрических ударов против Румынии. Из районов Черновицы и Кишинев с ближайшей целью разгромить сев. крыло Румынской армии и выйти на рубеж р.Молдова, Яссы.

Для того, чтобы обеспечить выполнение изложенного выше замысла, необходимо заблаговременно провести следующие мероприятия, без которых невозможно нанесение внезапного удара по противнику как с воздуха, так и на земле:

- произвести скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов запаса;

- под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе к западной границе, в первую очередь сосредоточить все армии резерва Главного командования;

- скрыто сосредоточить авиацию на полевые аэродромы из отдаленных округов и теперь же начать развертывать авиационный тыл;

- постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать тыл и госпитальную базу.

Группировка резервов Главного командования.

В резерве Главного командования иметь 5 армий и сосредоточить их:

- две армии, в составе 9 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 15 дивизий, в районе Вязьма, Сычевка, Ельня, Брянск, Сухиничи;

- одну армию в составе 4 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 8 дивизий, в районе Вилейка, Новогрудок, Минск;

- одну армию в составе 6 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 12 дивизий, в районе Шепетовки, Проскуров, Бердичев и

- одну армию в составе 8 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 12 дивизий, в районе Белая Церковь, Звенигородка, Черкассы.

VII. Прикрытие сосредоточения и развертывания.

Для того, чтобы обеспечить себя от возможного внезапного удара противника, прикрыть сосредоточение и развертывание наших войск и подготовку их к переходу в наступление, необходимо:

- Организовать прочную оборону и прикрытие госграницы, используя для этого все войска приграничных округов и почти всю авиацию, назначенную для развертывания на западе;

- Разработать детальный план противовоздушной обороны страны и привести в полную готовность средства ПВО. По этим вопросам мною отданы распоряжения и разработка планов обороны госграницы и ПВО полностью заканчивается к 1.6.41 г.

Состав и группировка войск прикрытия – согласно прилагаемой карте.

Одновременно необходимо всемерно форсировать строительство и вооружение укрепленных районов, начать строительство укрепрайонов на тыловом рубеже Осташков, Печеп и предусмотреть строительство новых укрепрайонов в 1942 г. На границе с Венгрией, а также продолжать строительство укрепрайонов по линии старой госграницы.

IX. Задачи Военно-морскому флоту поставлены – согласно ранее утвержденных Вами моих докладов.

X. Развертывание войск и их боевые действия имеющимися запасами обеспечиваются:

по боеприпасам:

- мелкокалиберными снаряда на три недели;

- среднекалиберными – на месяц;

- тяжелокалиберными – на месяц;

- минами - на полмесяца;

по зенитным выстрелам:

- 37 мм – на 5 дней;

- 76 мм – на полтора месяца;

- 85 мм – на 11 дней;

по авиабоеприпасам:

- фугасными бомбами – на месяц;

- бронебойными – на 10 дней;

- бетонобойными – на 10 дней;

- осколочными – на месяц;

- зажигательными – на полмесяца;

по горюче-смазочным материалам:

- бензином Б-78 – на 10 дней;

- Б-74 – на месяц;

- Б-70 – на 2 1/2 месяца;

- автобензином – на 1 1/2;

- дизельным топливом – на месяц;

Запасы горючего, предназначенные для западных округов, эшелонированы в значительном количестве (из-за недостатка емкости на их территории) во внутренних округах.

XI. Прошу:

0. Утвердить представляемый план стратегического развертывания вооруженных сил СССР и план намечаемых боевых действий на случай войны с Германией;

1. Своевременно разрешить последовательное проведение скрытого отмобилизования и скрытого сосредоточения в первую очередь всех армий резерва Главного командования и авиации;

2. Потребовать от НКПС полного и своевременного выполнения строительства железных дорог по плану 41 года и особенно на Львовском направлении;

3. Обязать промышленность выполнять план выпуска материальной части танков и самолетов, а также производства и подачи боеприпасов и горючего строго в назначенные сроки;

4 . Утвердить предложение о строительстве новых укрепрайонов.

Приложения:

1. схема развертывания на карте 1: 1.000.000, в 1 экз.;

2. схема развертывания на прикрытие на 3-х картах;

3. схема соотношения сил, в 1 экз.;

4. три карты базирования ВВС на западе.

Народный Комиссар Обороны СССР

Маршал Советского Союза С.Тимошенко

Начальник Генерального Штаба КА.

Генерал Армии Г.Жуков

ПРИМЕЧАНИЕ:

Документ не подписан

Правка (предположительно) рукой Г.К.Жукова выделена подчёркиванием [в данной публикации - жирным курсивом - Ред.]

Вычеркнутая часть текста выделена вычеркиванием

Источник документа: ЦАМО, ф. 16, оп. 2951, д. 237, лл. 1-15.

http://www.battlefield.ru/considerations-strategic-deployment-1941.html

https://ru.wikisource.org/wiki/Соображения_к_плану_стратегического_развёртывания_сил_Советского_Союза_на_случай_войны_с_Германией_и_ее_союзниками

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