Вот за что мне нравятся "маленькие угольные швейцарии" ОРДЛО, эти две замечательные "братские" "республики", которых нет на глобусе России, так за зажигательное и не угасающее чувство юмора.

Ну, во-первых, одно только разделение кусочков областей на 2 "страны".

Во-вторых, назвать страну "новоросия", умирать за "новороссию", а проголосовать за "республики" Луганда и Дурында. Ну, здесь вообще чудо-чудное, захотеть присоединится к РФ, проголосовать якобы за это, но на бюллетенях "за создание независимой республики".

В-третьих, заявить на весь мир о постройке второй и, соответственно, третьей "швейцарий".

Обожаю людей с хорошим чувством юмора.

Началось это в 2014-м году, когда веселые и находчивые жители Луганской и Донецкой области, у большей части которых, кстати, дети учились в украиномовных классах (их на 2014-й год в каждой школе было больше, чем русскоязычных) стали видеть вокруг себя бандеровцев на летающих тарелках, им стало трудно говорить на мове, а до этого даже пели, и ничего, стали видеть в городах американцев с русским младенцами в зубах, "вуек", которые зачем-то без образования и профподготовки "ехали захватывать шахты Донбасса, чтобы там работать", ну, и богатую Россию под боком , да и многие другие забавные вещи, ранее доступные исключительно завсегдатаям психо-наркологических центров, поступающих туда с "белочкой" или под солями.

Я вначале умопомрачительно хохотала, когда в 2014-м году в Ровеньках начался кипишь под лозунгом "бандеры не пройдут".

На партсобраниях в церкви (а как по-другому назвать службу не божью, когда там зачитывались бравадными голосами не цитаты из Библии, а политические лозунги) людей организовывали на строительство баррикад от войск НАТО, и альцгеймерово-деменциозные бригады старушек ехали на Дьяковский перекресток ложится под тысячи правосековских танков, идущих на штурм Ровенецкого казачьего округа Новочеркасской губернии. Это они так назвали Ровеньки. Еще был Антрацит Ростовской губернии и Красный Луч Таганрогской губернии Ростовского казачьего округа.

От этого треша ржали даже российские погранцы, когда весь этот забавный люд, спаливший на видео свои украинские паспорта и получив у казаков "казачьи" "аусвайсы" поехал в РФ.

Всех этих болящих "новоросов" из "губерний" на уже-подчеркну это- не контролируемой украинскими пограничниками, но, контролируемой российскими пограничниками украино-российской границе задержали, сняли веселое видео "смотрите, хохлы идиоты" и развернули обратно в "республики". Так как въезд в РФ был разрешен исключительно по украинским паспортам.

А напомню-ка я видео этих забавных персонажей, хотя и не скрепно-то, та как большинство из них просто уже нет в живых. Их жизни забрал "русский мир", как они и завещали, ведь на каждом таком собрании донбасянско-большевицких отрядов они кричали "умрем за Россию". Вот и умерли. Но, есть и те, кто стыдливо прячет в Ровеньках глаза, когда нет-нет, да и всплывает там "сливай бензин из бензопил, вали бандеровцев".

Кстати, никто из героев этих видео не имеет проблем с попаданием в Украину, так как нет ни административного, ни уголовного наказания за блокирование украинской техники, ехавший выполнять боевое задание.

Как нет наказания для тех чиновников из местных властей, областных властей и даже киевских которые заранее информировали местные МВД и местные администрации (мэрии) о движении колонны пограничников.

Ну, то такое, сейчас о таком и писать страшно, чтобы не вызвали на ковер за "язык вражды", у нас же мир и покаяние Украины перед "повстанцами Донбасса, выступившими против киевской хунты и режима Порошенко". Поэтому вернемся к юмору.

Забавным и поучительным, тогда там было все. Как таксисты носились по Ровенькам, так как по городу пустили сплетни, что едут бандеровцы "валить нашего Ленина". Опять же, вернусь в прошлое, например, в 2013-й год, в котором товарищ Ленин и его облезлая и засранная голубями фигура вообще никого не интересовала, кроме пьяных горожан, справляющих на постамент или за него, нужду. И тут, раз, такая любовь. Хотя…городских туалетов в Ровеньках не было- 1 на автостанции и все — так что место общего описуения, наверное, было важным.

Ровенчане тогда мотались по городу, ища бандеровцев, и как-то получилось, что 2 группы выехали двумя разными дорогами и встретились в поле, соответственно, едя навстречу друг другу. И та и та группа были уверены, что навстречу им едут "кровожадные правосеки бандеровцы". Напомню, что в новостях передали. Что едет "колонная правосеков на танках и БТРах", и вот как люди, едущие друг другу на встречу за жигулях и нивах, не увидели отсутствие танков и БТРов, меня поражает до сих пор. Ведь, когда колонны встретились, они понеслись друг на друга и стали лупить "кровожадных правосеков-бандер" битами, кастетами, и арматурой.

Ой, здесь уместно же вспомнить Сивохо, он же юморист от Бога, как и наш Президент, и вот на фоне этого кровавого месива, сказать о "мирных протестах народа Донбасса". Ну, это тренд, как без него!

Дальше было больше юмора. Например, мое любимое. Это, когда жители Свердловска и Ровеньков обзванивали, рассылали друг другу смски, "АДноклассники" бурлили сообщениями — "завтра в 12 ночи город Свердловск подвергнется газовой атаке. В город будет вдут горчично-хлорно-фосфорно-гексогенный газ. Просьба предупредить всех! Нужно забрать в дом собак и кошек. Намочить простыни и завесить окна. Открыть холодильник -морозильную камеру и поставить туда банку с марганцовкой".

Самое забавное, это вот эти самые 12 часов ночи, когда город выходил во дворы, на балконы и принюхивался — вдули или нет?

Потом звонили в Ровеньки "ну, шо вам вдули, газ дали", а Ровеньки звонили нам, в Свердловск с аналогичным вопросом. Утром, все делали вид, что ничего не произошло. В обед информация обновлялась и оказывается в этот день "отравили весь Антрацит и все умерли, тысячи трупов".

Люди теряли сознание от страха за родственников. Звонили в "умершие города" и орали — "ты живой, как это живой, вас же убили".

Мне, например, так ночью позвонила уже сейчас покойная, тогда еще живая тетя из Подмосковья. Им по телевизору показали руины города, ядерный гриб и объявили, что Киев сбросил на Свердловск, луганской области ядерную бомбу. Я разговаривала с тетей, а она рыдала, не верила, что мы живы. На следующий нас накрыли "ГРАДами" из РФ со стороны Гуково, но это уже другая история.

Кстати, ядерные бомбы тогда "упали" на Луганск и Донецк. Тысячи трупов… В ОРДЛО все, кто тогда вот это "кушал" из телевизора, сейчас делают умные лица "пропаганда", но…смотрят тех же пропагандистов и те же телеканалы РФ.

Никогда не говорите о самом лучшем в мире советском образовании. Оно навсегда перечеркнуто и нивелировано миллионами зрителей, которые рассасывали коллоидные швы Кашпировским, заряжали крэм Чумаком, покупали пирамидки Годона и пили "крэмлевские таблетки ат всиво".

Сегодня в ОРДЛО так же весело, как и в 2014-м.

По небу регулярно летают НЛО с войсками НАТО, города "республик" регулярно обстреливают бомбами с гриппом, чумой, малярией, туберкулезом, СПИДом, сейчас модно "падать бомбам" с коронавирусом.

По-прежнему "под Одессой" "чадят трубы тайных тюрем СБУ", где "сжигают в ядерный пепел кремлевских младенцев". В очередях в Станицу пенсионеров "зомбируют и вакцинируют чумой и коронавирусом, специально обученные агенты СБУ, ЦРУ и НАТО".

Но, то такое. Это уже приевшийся, банальный обывательский юмор.

А вот это-эксклюзив. Это тонко, изысканно. Совершенно. Цитирую: "Фонд социального страхования на случай безработицы приглашает жителей Республики, ищущих работу, пройти профессиональное обучение по востребованным работодателями профессиям и направлениям. Знания английского, французского языка, наличие двух высших образований приветствуются.

Формируются группы для обучения:

— основ работы бухгалтера в электронной программе 1С;

— оператор котельной;

— кочегар котельной;

— аппаратчик химводоочистки;

— фрезеровщик;

— повар;

— слесарь по ремонту автомобилей;

— электрогазосварщик;

— кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов.

Гарантируется стабильность по невыплате заработной платы, долгие выходные за собственный счет и благодарность за проделанный труд!" (конец цитаты).

Здесь смеялись даже апологеты "республик" и знатоки "швейцарий".

Еще раз, медленно:

— в ОРДЛО, чтобы устроиться оператором котельной, кочегаром, поваром, аппаратчиком химочистки воды, фрезеровщиком на зарплату в 2500- 3500 рублей необходимо наличие 2-х высших образований и знание французского, английского языка (о знаниях русского языка речи не идет, наверное, нет необходимости, это же "швейцария Лугандона" какой там русский).

Я прямо вижу, как в общественном транспорте едущий на работу в котельную кочегар Петя спрашивает у кондуктора "до дэпа", и кондуктор такая "парле ву франсе"…

Как скоро в ОРДЛО пойдут митинги "почему ущемляют французскоязычных граждан лнр", "все на защиту английскомовных граждан лнр", "требуем сделать государственным языком республик французский, немецкий, китайский и английский", "НАТО введи, ой, нито"?…

А, как же скрепы? Как же защита русского языка?

Ну, осталось напомнить, что во времена расцвета творчества Кобзаря, на Московщине русские люди не говорили по-русски. Знать изъяснялась исключительно по-французски. Галломания, ну, или попросту – русское обезьянничество.

В данном случае, понятное дело, что никакой галломании в ОРДЛО нет, просто выпендрежь чистой воды. Мол, посмотрите на уровень жизни "республик", да здесь уже Европа, без двух высших даже в дворники не возьмут, там три требуется, еще и знания суахили. Но, смешно! Зачет!

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