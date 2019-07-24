"Сотні тисяч пройшли війну!" Цимбалюк яскраво вгамував росіян в прямому ефірі

Росіяни повинні забути тезу про "братні народи" після того, як окупували частину території України.

З такою настановою до народу країни-агресора звернувся український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він запевнив окупантів в тому, що ніщо, включаючи маревні ініціативи пропагандистів з телемостами, вже не зможе змінити тональність українсько-російського діалогу.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Я часто чую, що ми начебто якісь "брати" там або "родичі". Але що ж ми за "родичі", якщо ви окупували частину нашої країни? І це питання, незалежно від того, хто буде при владі в Україні, воно буде завжди актуальне. Слухайте, у нас же все по-справжньому. У нас сотні тисяч людей пройшли через війну! І ви думаєте, все може змінитися тому, що по "Росія 1" показали телеміст "Нам треба поговорити" і провели розбір радянських художніх і документальних фільмів? Я щось сумніваюся, що це якось вплине", – яскраво висловив свою думку Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк влаштував бурхливу дискусію з ведучою "Еха Москви". Журналіст дав їй зрозуміти, що жодна цивілізована країна у світі не сумнівається в тому, що Росія повинна нести відповідальність за свої військові злочини в Україні.

Також Цимбалюк підірвав російське телебачення потужним виступом. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Отже, Путін не має жодних шансів на політичну перемогу в Україні.

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