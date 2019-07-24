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"Сотні тисяч пройшли війну!" Цимбалюк яскраво вгамував росіян в прямому ефірі

10.6т Читати матеріал російською

Росіяни повинні забути тезу про "братні народи" після того, як окупували частину території України.

З такою настановою до народу країни-агресора звернувся український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він запевнив окупантів в тому, що ніщо, включаючи маревні ініціативи пропагандистів з телемостами, вже не зможе змінити тональність українсько-російського діалогу.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

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"Я часто чую, що ми начебто якісь "брати" там або "родичі". Але що ж ми за "родичі", якщо ви окупували частину нашої країни? І це питання, незалежно від того, хто буде при владі в Україні, воно буде завжди актуальне. Слухайте, у нас же все по-справжньому. У нас сотні тисяч людей пройшли через війну! І ви думаєте, все може змінитися тому, що по "Росія 1" показали телеміст "Нам треба поговорити" і провели розбір радянських художніх і документальних фільмів? Я щось сумніваюся, що це якось вплине", – яскраво висловив свою думку Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк влаштував бурхливу дискусію з ведучою "Еха Москви". Журналіст дав їй зрозуміти, що жодна цивілізована країна у світі не сумнівається в тому, що Росія повинна нести відповідальність за свої військові злочини в Україні.

Також Цимбалюк підірвав російське телебачення потужним виступом. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Отже, Путін не має жодних шансів на політичну перемогу в Україні.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, судя по тому, как всполошились северные соседи в комментах - вопрос для них болезненный ))
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Карпов Стас
Карпов Стас
"Цимбалюк взорвал... Осадил... ". Его маниакальный бред, повторяющиеся уже шестой год никто из здравомыслящих людей не воспринимает
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Карпов Стас, Ну так минет застрочи москалям и на колени перед ними стань. Они же тебе хозяева в украинском Крыму. Раб смердящий, именно из-за таких сволочей, как ты и погибли лучшие сыны Украины. Гори в аду, чорт нечестивый.
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Dell Alex
Dell Alex
Карпов Стас, Ну, чтобы тебе было понятнее - упрощу. Скажем так - на том же пляже когда-то сидели и наслаждались немцы )))
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Питон Каа
Питон Каа
Ой ну и что такого, что родственники и братья оккупировали часть территории. Все так живут. Мои родственники тоже оккупировали часть моего дома, и один из них - мой брат. И что? А тем кто не согласен так жить - придется искать себе новый дом.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Питон Каа, Вот потому мы с москалями не братья и никогда ими не были. У нас братья друг за друга и один одному помагают, а не делят имущество одного, а того хуже, как у вас аккупантов, захватывают у братьев. Хан Батый вам брат с его отцом Чингисханом, настоящие братья.
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Dell Alex
Dell Alex
Питон Каа, вот ты понимаешь, что своими словами ты наглядно показал свою моральную неполноценность? Ты реально считаешь, что если твой брат силой отнял у тебя часть твоей жилплощпди - это нормально... Н-да... "Никогда мы не будем братьями" (с)
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